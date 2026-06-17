IKG bestellt Rabbiner Yaron Nisenholz zum neuen Oberrabbiner von Wien

Wien (OTS) -

Der Kultusvorstand, das oberste Gremium der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), hat in seiner Sitzung vom 17. Juni den 53-jährigen Rabbiner Yaron Nisenholz, MA zum Oberrabbiner und Rabbiner des Stadttempels bestellt. Der frühere Oberrabbiner der Stadt Basel wirkt derzeit als Gemeinderabbiner in Tel Aviv. Amtsantritt ist im Herbst.

Rabbiner Yaron Nisenholz: „Es ist für mich eine große Ehre und ein besonderes Privileg, Teil einer so vielfältigen Gemeinde mit ihrer beeindruckenden Geschichte zu werden. Ich hoffe von Herzen, dass wir gemeinsam die Einheit dieser vielfältigen Gemeinde stärken, das Zugehörigkeitsgefühl aller Mitglieder fördern und den Weg von Oberrabbiner Jaron Engelmayer fortsetzen – mit Respekt für den persönlichen Hintergrund und den eigenen Weg jedes Einzelnen.“

IKG-Präsident Oskar Deutsch: „Wir heißen den designierten Oberrabbiner von Wien und Rabbiner des Stadttempels, Rabbiner Yaron Nisenholz, herzlich willkommen. Gleichzeitig möchte ich im Namen der gesamten Gemeinde unserem scheidenden Oberrabbiner Jaron Engelmayer für sein Wirken und seine Unterstützung danken. Wir wünschen ihm und seiner Familie das Allerbeste für ihre Rückkehr nach Israel.“

Der Bestellung ging ein intensiver internationaler Auswahlprozess durch eine Rabbinerfindungskommission voraus, die die gesamte Bandbreite der in der Wiener Einheitsgemeinde vertretenen Gruppierungen sowie die Mitglieder des Stadttempels abbildet und unter anderem von Oberrabbiner Jaron Engelmayer aktiv unterstützt wurde. Auf die internationale Ausschreibung gingen sieben hochqualifizierte Bewerbungen ein. Die Kommission erstellte eine Shortlist mit drei Bewerbern, die sich einem Hearing vor der Kommission stellten; zwei von ihnen empfahl sie dem Kultusvorstand. Diese beiden stellten sich am 17. Juni dem Kultusvorstand vor, der die Entscheidung für Rabbiner Yaron Nisenholz in derselben Sitzung traf.