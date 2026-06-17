FCG-Deckenbacher: „Krebserkrankte Arbeitnehmer:innen verdienen bestmögliche Unterstützung in der Arbeitswelt!“

Wien (OTS) -

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) hat heute, am 17. Juni, in Wien eine Fachveranstaltung zum Thema „Arbeiten und Krebs” abgehalten. Zahlreiche Personalvertreter:innen und Betriebsrät:innen aus ganz Österreich nutzten die Gelegenheit, um sich über die rechtlichen, sozialen und betrieblichen Herausforderungen auszutauschen, mit denen krebserkrankte Arbeitnehmer:innen konfrontiert sind.

FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg. z. NR Romana Deckenbacher eröffnete die Veranstaltung und unterstrich dabei die gesellschaftliche Tragweite des Themas: „Eine Krebsdiagnose darf nicht den Verlust von Sicherheit, Würde oder beruflicher Perspektive bedeuten. Die FCG setzt sich dafür ein, dass Betroffene im Arbeitsleben Unterstützung, Verständnis und faire Chancen erhalten – denn für uns steht der Mensch im Mittelpunkt.”

Für Deckenbacher war die heutige Veranstaltung ein bewusster Startpunkt: Es brauche einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Diskurs zu diesem wichtigen Thema – und vor allem müssten jene Menschen zu Wort kommen, die hier Wesentliches beizutragen haben.

Im Rahmen eines Expertinnen-Panels diskutierten Rosemarie Peer (Österreichische Krebshilfe), Gudrun Wolner-Strohmeyer (BVAEB), Monica Rintersbacher (Leitbetriebe Austria) und Bettina Miedinger-Siegel die Herausforderungen und Unterstützungsangebote für krebserkrankte Menschen aus Beratungs-, medizinischer, betrieblicher und persönlicher Sicht.

LAbg. Christian Sagartz präsentierte zudem seine überparteiliche Initiative „Gemeinsam Krebs bekämpfen“ und betonte, dass die Unterstützung von Betroffenen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.