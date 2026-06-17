AVISO: Pressekonferenz zu aktuellen Vorhaben für die Volksgruppen

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, um 10.00 Uhr lädt Volksgruppenministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Justizministerin Anna Sporrer zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Thema sind die Stärkung der autochthonen Volksgruppen sowie Änderungen bei der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten.



Termin für Medien:



10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter

fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter

www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).