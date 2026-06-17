- 17.06.2026, 18:04:02
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AVISO: Pressekonferenz zu aktuellen Vorhaben für die Volksgruppen
Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, um 10.00 Uhr lädt Volksgruppenministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Justizministerin Anna Sporrer zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Thema sind die Stärkung der autochthonen Volksgruppen sowie Änderungen bei der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten.
Termin für Medien:
10.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter
fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter
www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 - 202428
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