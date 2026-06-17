Nationalratspräsident Rosenkranz im Austausch mit Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud

Wien (PK) -

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfing heute den Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan Al Saud. In einem gemeinsamen Gespräch tauschten sich die beiden vor allem über die bilateralen Beziehungen und über die Lage im Nahen Osten aus. Der Nationalratspräsident und sein Gesprächspartner stimmten überein, dass die guten Beziehungen zwischen Österreich und Saudi-Arabien weiter vertieft und ausgebaut werden sollten. Die Freundschaft der beiden Staaten habe eine lange Tradition, so Rosenkranz. Österreich schätze die Stabilität Saudi-Arabiens sehr, die das Königreich seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten habe. Die Freundschaft der beiden Länder zeige sich etwa auch in der Zusammenarbeit der IMC Hochschule in Krems mit einer Universität in Riad. An diesem Programm würden derzeit in Krems vier Austauschstudenten aus Saudi-Arabien teilnehmen, hob der Nationalratspräsident hervor.

Zum Thema Iran und USA sprach sich der saudi-arabische Außenminister für den diplomatischen Weg für diesen Konflikt aus. Je mehr Unterstützung es für die aktuellen Verhandlungen gebe, umso besser, meinte er. Rosenkranz betonte, dass gerade auch in dieser Situation die Stabilität Saudi-Arabiens wichtig sei. Aus Sicht des Außenministers Saudi-Arabiens sei wiederum Österreich immer auch ein "Peacemaker" gewesen. Er zeigte sich erfreut, dass Österreich für den Sitz im UN-Sicherheitsrat gewählt wurde. Zum Krieg in der Ukraine hielt der Nationalratspräsident fest, dass es sehr zu begrüßen sei, dass sich Saudi-Arabien als Friedensvermittler eingeschalten habe.

Themen des Gesprächs waren unter anderem auch die Straße von Hormus sowie die Energieversorgung. Saudi-Arabien produziere mit viel Sonne relativ günstige erneuerbare Energie, so der Außenminister Saudi-Arabiens. Nationalratspräsident Rosenkranz sieht in Saudi-Arabien einen Vorreiter im Bereich erneuerbare Energie, wie er sagte. Das Königreich habe früh erkannt, dass man speziell mit Solarenergie und den entsprechenden Transportmöglichkeiten weiterhin in der Energieversorgung ein globaler Player sein könne. Rosenkranz wies in diesem Zusammenhang auch auf die Forschung in Österreich in diesem Bereich hin. Zudem würden österreichische Unternehmen Pionierleistungen erbringen, etwa bei der Gewinnung von Trinkwasser aus dem Meer oder auch bei den Bahnstrecken. (Schluss) mbu

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