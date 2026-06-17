SPÖ-Moitzi: Neuer ÖBB-Rahmenplan bringt Milliardeninvestitionen in nachhaltigen Verkehr

Wien (OTS) -

SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi begrüßt den heute vorgestellten ÖBB-Rahmenplan 2027 bis 2032: „Der ÖBB-Rahmenplan ist eine Erfolgsgeschichte. Er ist der Garant dafür, dass Österreichs Bahn im europäischen Vergleich so gut dasteht. Österreich ist Bahnland Nummer eins und soll es auch bleiben“, so Moitzi. ****

Für die Jahre 2027 bis 2032 umfasst der Rahmenplan 19,5 Milliarden Euro, die in die Stärkung und den Ausbau der Schiene gehen. Dazu investieren die ÖBB weitere 5 Milliarden Euro für die Instandhaltung sowie bis 2030 6,1 Milliarden Euro für neue und modernisierte Loks und Waggons. „Bis 2030 sollen so 40 Prozent mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Damit wird unsere Bahn sicherer, moderner und kundenfreundlicher. Gleichzeitig stärken wir damit den klima- und umweltfreundlichen Verkehr in Österreich“, betont Moitzi.

Die ÖBB leiste auch einen Beitrag zur Budgetsanierung. Manche Bauvorhaben würden zeitlich verschoben – sowohl nach hinten als auch nach vorne. „Entscheidend ist, dass die Leistungen für die Fahrgäste weiterhin verlässlich und attraktiv bleiben. Österreich hat mit 94 Prozent pünktlichen Zügen im Personenverkehr im Jahr 2025 einen absoluten Top-Wert in Europa. Daran wollen wir anknüpfen und noch besser werden“, so Moitzi. (Schluss) mf/bj