SPÖ-Schatz begrüßt Ausbau des Mobilitätszuschusses für Gedenkstättenbesuche

Wien (OTS) -

SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz begrüßt den angekündigten Ausbau des Mobilitätszuschusses für Gedenkstättenbesuche von Schulklassen. „Seit Jahren setzen wir uns dafür ein, dass auch der Besuch weiterer Gedenkstätten förderfähig wird. Jede Schülerin und jeder Schüler soll im Laufe der Schulzeit die Möglichkeit haben, eine Gedenkstätte oder einen Erinnerungsort zu besuchen. Erinnerung darf nicht am Geldbörsel oder an der Entfernung scheitern“, sagt Schatz. ****

Künftig sollen 16 weitere nationale Gedenkstätten und Erinnerungsorte in das Förderprogramm aufgenommen werden, zusätzlich wird auch die KZ-Gedenkstätte Dachau förderfähig. Neben Klassen der 8. Schulstufe sollen künftig auch Klassen der 11. Schulstufe um einen Zuschuss ansuchen können.

Schon 2023 starteten Schatz und die SPÖ eine Initiative, um Gedenkstättenbesuche von Schulklassen finanziell zu unterstützen. „Fast allen, die mit ihrer Klasse eine Gedenkstätte besucht haben, bleibt diese Erfahrung auch Jahrzehnte später noch in Erinnerung. Diese Orte machen Geschichte begreifbar. Sie zeigen, wohin Antisemitismus, Rassismus, Menschenverachtung und autoritäres Denken führen können“, unterstreicht Schatz die Bedeutung von Gedenkstätten und historisch-politischer Bildung. (Schluss) mf/bj