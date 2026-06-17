  • 17.06.2026, 15:12:32
  • /
  • OTS0169

WB-Graf zu Projekt X: Weniger Bürokratie, mehr Zeit fürs Kerngeschäft unserer Betriebe

Wien (OTS) - 

Das von Staatssekretär Alexander Pröll präsentierte Projekt X ist ein wichtiger und notwendiger Schritt für einen modernen und effizienten Wirtschaftsstandort. „Unsere Betriebe sollen sich noch stärker auf ihre Kundinnen und Kunden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren können und nicht dieselben Daten immer wieder an unterschiedliche Stellen übermitteln müssen. Das Once-Only-Prinzip und der One-Stop-Shop folgen einem einfachen Grundsatz: Nicht die Unternehmer sollen laufen, sondern die Daten. Das ist ein wichtiger Hebel für weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und mehr Effizienz in der Verwaltung“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf das Projekt X als konkreten Beitrag zur Entlastung der heimischen Betriebe.

Mit einer besseren Vernetzung bestehender Register und Datenquellen können Verwaltungsprozesse deutlich vereinfacht werden. Davon profitieren Österreichs Betriebe durch weniger Aufwand, schnellere Abwicklungen und mehr Planungssicherheit. „Jede Stunde, die nicht für Formulare und Behördenwege aufgewendet werden muss, ist Zeit, die unsere Unternehmen für Innovation, Investitionen und Arbeitsplätze nutzen können. Entscheidend ist nun eine rasche und konsequente Umsetzung. Digitalisierung muss spürbare Vereinfachung bringen, denn jeder Schritt, der Bürokratie reduziert und Verfahren beschleunigt, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe und den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Graf abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Wirtschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright