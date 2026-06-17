WB-Graf zu Projekt X: Weniger Bürokratie, mehr Zeit fürs Kerngeschäft unserer Betriebe

Wien (OTS) -

Das von Staatssekretär Alexander Pröll präsentierte Projekt X ist ein wichtiger und notwendiger Schritt für einen modernen und effizienten Wirtschaftsstandort. „Unsere Betriebe sollen sich noch stärker auf ihre Kundinnen und Kunden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren können und nicht dieselben Daten immer wieder an unterschiedliche Stellen übermitteln müssen. Das Once-Only-Prinzip und der One-Stop-Shop folgen einem einfachen Grundsatz: Nicht die Unternehmer sollen laufen, sondern die Daten. Das ist ein wichtiger Hebel für weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und mehr Effizienz in der Verwaltung“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf das Projekt X als konkreten Beitrag zur Entlastung der heimischen Betriebe.

Mit einer besseren Vernetzung bestehender Register und Datenquellen können Verwaltungsprozesse deutlich vereinfacht werden. Davon profitieren Österreichs Betriebe durch weniger Aufwand, schnellere Abwicklungen und mehr Planungssicherheit. „Jede Stunde, die nicht für Formulare und Behördenwege aufgewendet werden muss, ist Zeit, die unsere Unternehmen für Innovation, Investitionen und Arbeitsplätze nutzen können. Entscheidend ist nun eine rasche und konsequente Umsetzung. Digitalisierung muss spürbare Vereinfachung bringen, denn jeder Schritt, der Bürokratie reduziert und Verfahren beschleunigt, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe und den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Graf abschließend.