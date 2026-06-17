Fernwärme: Flötzersteig-Leitung wird modernisiert

Wien (OTS) -

Wiener Netze und Wien Energie führen im Juni umfangreiche Arbeiten am Wiener Fernwärmenetz im Westen der Stadt durch. Diese dienen der langfristen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie dem weiteren Ausbau der Fernwärme, unter anderem auf dem Gelände der Klinik Ottakring. Bedauerlicherweise kommt es für einige Bewohner*innen dadurch zu Einschränkungen. In einzelnen Straßenzügen des 14. und 16. Bezirks kommt es von 25. Juni 06:00 Uhr, bis 29. Juni 09:00 Uhr zu einer Unterbrechung der Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind etwa 140 Hausanschlüsse. Die Versorgung von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ist sichergestellt.

„Mit den umfassenden Modernisierungsarbeiten am Fernwärmenetz stärken Wiener Netze und Wien Energie die Versorgungssicherheit im Westen Wiens. Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohner*innen eine Belastung darstellt. Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig, um auch in Zukunft eine sichere Fernwärmeversorgung in den betroffenen Grätzeln gewährleisten zu können. Auch wenn unsere Ersatzangebote während der Wartungsarbeiten keinen vollwertigen Ersatz für die Warmwasserversorgung sein können, versuchen wir, bestmöglich für die Menschen vor Ort da zu sein“, erklärt Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie.

63 Jahre alte Leitung wird gewartet – Neue Leitungen für Klinik Ottakring

Art, Dauer und Umfang der Arbeiten sind leider alternativlos. Das Alter und die Beschaffenheit des Netzes machen dieses Vorgehen notwendig. Die „Flötzersteig-Leitung“, die Wärme von Österreichs ältester Müllverbrennungsanlage zu den Haushalten bringt, ist seit 1963 in Betrieb. Es sind Wartungsarbeiten auf einer Länge von mehr als drei Kilometern notwendig. Im Zuge der Arbeiten tauschen die Wiener Netze und Wien Energie auch Armaturen aus, es werden zusätzliche Ventile eingebaut und der Zugang zur Leitung verbessert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf dem Gelände der Klinik Ottakring, die bis zum Jahr 2040 schrittweise modernisiert wird. Dort werden unter anderem eine neue Gebietsumformer- und Pumpstation errichtet, neue Leitungen an das Fernwärmenetz angebunden sowie bestehende Schachtbauwerke erweitert. Die Klinik Ottakring wird, ebenso wie das Hanusch-Krankenhaus, auch während der Arbeiten durchgehend mit Wärme versorgt.

Breites Angebot an Möglichkeiten zum Duschen

Der Großteil der von der Lieferunterbrechung betroffenen Häuser befindet sich im 14. Bezirk. Im 16. Bezirk betrifft die Wartung Objekte zwischen Flötzersteig und Steinbruchstraße beziehungsweise Josef-Weinheber-Platz. Wien Energie hat die betroffenen Kund*innen, Hausverwaltungen und Haushalte im Vorfeld über die Versorgungsunterbrechung mittels Aushang in den Häusern informiert. Dabei wurden auch Servicenummern, Kontaktstellen und Notfallhotlines bekannt gegeben, an die sich Bewohner*innen bei Fragen wenden können.

Für die betroffenen Anrainer*innen gibt es Ersatz-Duschmöglichkeiten. Diese können kostenlos und ohne Anmeldung benutzt werden. Die mobilen Duschcontainer befinden sich bei der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig (1160), Matznerpark (1140), dem Gustav-Klimt-Park (1140) und im Bereich Zwinzgasse (1160), darüber hinaus können die Duschen bei den Sportvereinen SK Slovan HAC (1140), SK Rapid Wien (1140), FV Austria XIII (1140) und dem SC Red Star Penzing (1160) genutzt werden. Die genauen Adressen und Öffnungszeiten sind auf der Info-Webseite www.wienenergie.at/fernwaermewartung aufrufbar.

Für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen mit erhöhten Pflegebedürfnissen organisiert Wien Energie Zugang zu barrierefreien Duschen und einen Fahrtendienst in Zusammenarbeit mit den Wiener Lokalbahnen Verkehrsdiensten.

Außerdem werden von Wien Energie in den betroffenen Gebieten Wertkarten für den Eintritt in die Wiener Bäder verteilt. Diese können von Donnerstag, 25. bis Dienstag, 30. Juni in allen Hallen-, Brause-, und Freibädern der Stadt Wien eingelöst werden.​

Wartung im Sommer

Wien Energie hat die best- und kürzestmögliche Variante für die Modernisierung gewählt, wissend, dass die Bemühungen nicht ohne Einschränkungen für die Bewohner*innen stattfinden werden. Die Arbeiten finden im Juni statt, weil die Maßnahmen nur während des Generalstillstands der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig durchgeführt werden können. Dort werden zeitgleich im Zuge der jährlichen Revision, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Durch die Bündelung der Arbeiten wird die Versorgungsunterbrechung für Kund*innen nur an einem Termin schlagend. Die Teams sind bestrebt, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten.

Die Wiener Müllverbrennungsanlagen laufen durchgehend, einmal pro Jahr müssen sie in Revision. Dabei wird die gesamte Anlage außer Betrieb genommen und notwendige Arbeiten durchgeführt. Das geschieht im Sommer, wenn der Fernwärme-Bedarf niedriger ist. Damit immer genügend Fernwärme erzeugt und der Wiener Restmüll sicher verwertet werden kann, kommen dabei alle Müllverbrennungsanlagen nacheinander an die Reihe.

Aktuelle Informationen und Kontakt: www.wienenergie.at/fernwaermewartung

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-41