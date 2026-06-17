FPÖ – Darmann: „Eine Million Illegale ante portas – ÖVP-Karner schweigt zu drohender Asylkatastrophe!“

Wien (OTS) -

Die spanische Regierung startete kürzlich eine weitreichende Aktion zur Legalisierung von hunderttausenden undokumentierten Migranten. Mit fast einer Million erwarteten Anträgen entwickle sich diese Maßnahme zu einer massiven Belastungsprobe für den gesamten Schengenraum, da die erteilten Dokumente auch Reisefreiheit innerhalb Europas ermöglichen. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann fand zu diesen Entwicklungen deutliche Worte: „Was sich in Spanien abspielt, ist ein beispielloser Anschlag auf die Sicherheit unseres Kontinents. Da werden hunderttausende Illegale mit einem Federstrich legalisiert und mit einem Freifahrtschein für den gesamten Schengenraum ausgestattet!“, so Darmann.

Angesichts dieser drohenden Migrationswelle stelle sich die Frage nach der Positionierung der österreichischen Bundesregierung. Besonders ÖVP-Innenminister Karner sei in die Kritik zu nehmen, da er den erst kürzlich in Kraft getretenen EU-Asyl- und Migrationspakt noch vor kurzem als großen Erfolg gefeiert habe. „Wo bleibt eigentlich der Aufschrei unseres Innenministers?“, fragte Darmann und führte weiter aus: „Zuerst bejubelt Karner den EU-Migrationspakt als großen Wurf, und jetzt schweigt er ohrenbetäubend, während Spanien de facto eine Million Illegale legalisiert. Über die Hintertür des europäischen Asylsystems droht nun die Verteilung dieser Menschenmassen quer durch Europa und damit direkt in unser ohnehin schon überlastetes Sozialsystem. Eine Million Illegale stehen ante portas, und die ÖVP sieht wieder einmal völlig tatenlos zu. Danke für nichts, Herr Karner!“

Für die Freiheitlichen sei es unabdingbar, sofortige und weitreichende Maßnahmen zum Schutz der heimischen Grenzen zu ergreifen. Ein Festhalten an der aktuellen europäischen Asylpolitik sei für Österreich fatal und werde die innere Sicherheit weiter gefährden. „Diese Verlierer-Koalition hat längst kapituliert. Wenn Brüssel und Madrid den Kontinent fluten, dann muss Österreich eben selbst handeln. Wir brauchen einen sofortigen Asylstopp und echte Grenzkontrollen, bis dieser Wahnsinn beendet ist. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird die Festung Österreich errichten und unsere Heimat vor dieser importierten Katastrophe schützen“, so Darmann abschließend.