Nach EU-Beschluss zu Neuer Gentechnik: Bio bleibt Garant für Lebensmittel ohne Gentechnik

Wien (OTS) -

Konsument:innen werden bald nicht mehr erkennen können, wenn Lebensmittel mit neuer Gentechnik (NGT) veränderte Pflanzen enthalten. Das Europäische Parlament hat heute eine entsprechende Gesetzesinitiative zur Deregulierung der europäischen Gentechnik-Gesetzgebung beschlossen. Änderungsanträge, die eine Kennzeichnungspflicht von NGT und ein Verbot von NGT-Pflanzenpatenten fordern, fanden keine Mehrheit.

„ BIO AUSTRIA kritisiert entschieden, dass die Forderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft nach Transparenz und Schutz der Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Lebensmittelproduktion ungehört blieben “, so Barbara Riegler.

„ Mit dem heutigen Beschluss wird ein zentrales Versprechen des europäischen Gentechnikrechts aufgegeben: Transparenz für Konsument:innen. Wer künftig sicher sein möchte, Lebensmittel ohne Einsatz von Gentechnik zu kaufen, kann sich weiterhin auf Bio verlassen. Denn in der biologischen Landwirtschaft bleibt der Einsatz neuer sowie alter Gentechnik ausnahmslos verboten und kontrolliert “, so Barbara Riegler. Die Obfrau weiter:„ Bio schafft jene Transparenz und Sicherheit, die das EU-Recht künftig nicht mehr gewährleisten wird. “

Die Abgeordneten im Europäischen Parlament haben alle Warnungen in den Wind geschlagen, dass NGT-Pflanzenpatente eine massive Gefahr für die Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft und Ernährung darstellen. BIO AUSTRIA Obfrau Riegler: " Die vorgesehenen freiwilligen Maßnahmen sind nicht geeignet, um Bäuerinnen, Bauern und Züchter:innen vor Patentstreitigkeiten zu schützen und den freien Zugang zu Pflanzenmaterial zu sichern. “

„ Wir Biobäuerinnen und Biobauern tragen wesentlich zur Unabhängigkeit und Resilienz der Lebensmittelproduktion bei, indem wir ohne fossile Kunstdünger, ohne chemisch-synthetische Pestizide und ohne gentechnisch verändertes Saatgut wirtschaften. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen “, so die Obfrau abschließend.

Hintergrund: Die Abgeordneten im Europäischen Parlament haben heute im Plenum über eine Gesetzesinitiative zur Deregulierung neuer Gentechnik (NGT) abgestimmt, die 2023 von der Europäische Kommission vorgeschlagen wurde. Zentraler Inhalt ist, dass ein Großteil der Pflanzen, die mit neuer Gentechnik (NGT) verändert wurden, keiner Risikoprüfung und auch keiner verpflichtenden Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung entlang der Wertschöpfungskette mehr unterliegen. Obwohl das Europäische Parlament 2024 sowohl eine verpflichtende Kennzeichnung als auch den Ausschluss von Pflanzenpatenten gefordert hat, hat heute dennoch keiner der diesbezüglichen Verbesserungsanträge die notwendige Mehrheit erhalten. Das Gesetz kommt zwei Jahre nach dem heutigen Beschluss zur Anwendung.

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at