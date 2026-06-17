Art de vivre über den Dächern Wiens

Wien (OTS) -

Anlässlich der erfolgreichen Schau Gustave Courbet. Realist und Rebell luden Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger und Moritz Stipsicz, der kaufmännische Direktor des Museums, zu einem Abend im Zeichen der französischen Art de vivre. Der Gesamterlös der Veranstaltung kommt unter anderem der Erhaltung von Sammlungsobjekten und Kunstvermittlungsprojekten zugute.

„Wenn Sie nach Wien kommen, wie ich hoffe, werden wir dort aus vollem Herzen lachen, und wir werden mehr Spaß haben, als Sie je zuvor hatten“, schrieb Gustave Courbet in einem Brief an seinen Freund Jules-Antoine Castagnary im Jahr 1873. Im Sinne dieser Botschaft verbrachten rund 320 geladene Gäste aus Wirtschaft und Kultur, Politik und Medien einen stimmungsvollen Sommerabend auf dem Rooftop des Leopold Museum. Für musikalische Untermalung sorgten Chansons der britisch-französischen Sängerin Daisy Hearts und der Akkordeonistin Zina Bloch.

Die Gäste des Abends

Der Einladung der zahlreichen Tischkäufer*innen folgten mehr als 320 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur, unter ihnen der französische Botschafter Matthieu Peyraud, Alexander Schallenberg (Bundeskanzler a.D.), die Leopold Museum-Stiftungsvorstände Danielle Spera und Saskia Leopold, Walter Oblin (GD Post AG), Georg Pölzl, Head des Circle of Patrons (COP) des Leopold Museum, Peter Bosek (CEO Erste Bank), Christiane Wenckheim (AR-Vorsitzende Ottakringer), Harald Friedrich (VS-Vorsitzender-Stv. LLB), Siegfried Menz (stv. AR-Vorsitzender Ottakringer), Günther Ofner (Vorst.-Dir. Flughafen Wien), Manager Herbert Koch (ehem. GF kika/Leiner) und Friederike Koch, Horst Mathä (Lazard Asset Management, Country Head Austria), Ilse und Martin Bartenstein (BM a.D., GF G.L. Pharma), RA Clemens Philipp Schindler (Schindler Attorneys), Gerhard Ströck (GF Ströck), Angela Baillou (GF Christie’s Österreich), die Künstler*innen Martha Jungwirth, Elisa Alberti, Soli Kiani, Charlotte Klobassa, Eva Schlegel, Sebastian Koch, Constantin Luser, Erwin Wurm und Élise Mougin-Wurm, Peter Kogler und Hubert Scheibl, Stefan Ottrubay (VS-Vorsitzender Esterhazy-Privatstiftungen), Helmut Schoba (CEO News, VGN), Wolfgang Bauer (bel etage), Michaela Kamler (GF Michara) und Franz-Hesso zu Leiningen, Kunsthistorikerin Agnes Husslein-Arco und Peter Husslein, die Architekten Hermann Eisenköck und Carl Pruscha, Prim. Herbert Frank (UK Tulln-Klosterneuburg), die Sammler*innen Ernst Ploil (GF im Kinsky), Margot Fuchs und Roman Fuchs, Nikolaus Leopold (Leopold Fine Arts) sowie Christine Conrad-Eybesfeld und Bertran Conrad-Eybesfeld (GF Gutsverwaltung Eybesfeld), Andrea Unterberger (AKRIS Austria), Eva und Michael Moosbrugger (GF Weingut Schloss Gobelsburg), Nadja Bernhard, Martin Engelberg, Juwelierin Marie Skrein u.v.m.

„Adieu, Monsieur Courbet!“

Die Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell ist noch bis Sonntag, 21. Juni zu sehen; verlängerte Öffnungszeiten von Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni, 10 bis 21 Uhr.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie © Leopold Museum, Wien/APA-Fotoservice/Rudolph