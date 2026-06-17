Jeitler-Cincelli: Digitalisierungspaket bringt weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und mehr Service

Wien (OTS) -

“Eine moderne Verwaltung muss den Menschen dienen – sie muss einfacher, schneller und näher am Alltag der Bürgerinnen und Bürger sein. Digitalisierung ist dann erfolgreich, wenn sie spürbare Verbesserungen bringt: weniger Bürokratie, kürzere Wege und mehr Service”, betont die ÖVP-Sprecherin für Forschung, Digitalisierung und Innovation, Abg. Carmen Jeitler-Cincelli. “Mit dem heute nach dem Ministerrat unter anderem von Staatssekretär Alexander Pröll vorgestellten Digitalisierungspaket ‘Projekt X’ setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um Österreichs Verwaltung zukunftsfit zu machen.”

“Das Ziel ist klar: Nicht die Menschen sollen laufen, sondern die Daten. Wenn Informationen bereits sicher bei Behörden vorhanden sind, müssen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen diese nicht immer wieder neu vorlegen”, so Jeitler-Cincelli. Die bereits etablierte Digital Austria Data Exchange (dadeX) soll zu einer zentralen Datenmanagement-Infrastruktur der österreichischen Verwaltung weiterentwickelt werden. Damit können Behörden vorhandene Daten sicher, rechtlich abgesichert und zweckgebunden austauschen, wenn sie für ein Verfahren benötigt werden.

“Das Once-Only-Prinzip – also, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Informationen nicht mehrfach an unterschiedliche Behörden übermitteln müssen – bedeutet weniger Aufwand und schnellere Verfahren. Menschen werden damit nicht unnötig mit zusätzlichen Nachweisen belastet. Das ist ein wichtiger Schritt weg von einer Verwaltung der Formulare hin zu einer Verwaltung der Lösungen”, erklärt Jeitler-Cincelli.

Gerade aus kommunaler Sicht sieht Jeitler-Cincelli, die auch Bürgermeisterin von Baden ist, große Chancen: “Gemeinden sind die erste Anlaufstelle für viele Menschen. Wenn digitale Prozesse funktionieren, profitieren die Bürgerinnen und Bürger direkt – durch einfachere Abläufe und besseren Service.” Gleichzeitig stärkt eine moderne digitale Verwaltung auch den Wirtschaftsstandort. “Für Unternehmen zählt jede Stunde, die nicht in unnötige Bürokratie fließt. Schnellere Verfahren bei Gründungen, Genehmigungen und Förderungen schaffen bessere Rahmenbedingungen für Innovation, Wachstum und Wertschöpfung.”

“Mit ‘Projekt X’ schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Österreich die Chancen der Digitalisierung konsequent nutzt. Entscheidend ist, dass digitale Lösungen den Alltag erleichtern, die Verwaltung leistungsfähiger machen und den Menschen mehr Zeit für die wichtigen Dinge geben. So verbinden wir Innovation mit Verantwortung und stärken Österreich als modernen und zukunftsfähigen Standort”, so Jeitler-Cincelli abschließend. (Schluss)