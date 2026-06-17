  • 17.06.2026, 13:34:33
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  • OTS0139

ÖAK erweitert Podcast Ausweisung um YouTube

Wien (OTS) - 

Mit Inkrafttreten der Podcast-Richtlinien 3.0 werden neben den bereits etablierten validen Podcast-Downloads erstmals auch die von YouTube ausgewiesenen Abrufzahlen von Podcast-Episoden veröffentlicht. Die YouTube-Aufrufe werden als eigenständiger Kennwert ausgewiesen, nicht in die Berechnung des Rankings einbezogen und schaffen zusätzliche Transparenz über die plattformübergreifende Verbreitung von Podcast-Angeboten. Damit trägt die ÖAK der dynamischen Entwicklung des Podcast-Marktes Rechnung.

„Podcasts werden heute über unterschiedliche Plattformen konsumiert. Mit der zusätzlichen Ausweisung von YouTube-Aufrufen schaffen wir mehr Transparenz über die Nutzung von Podcast-Angeboten und liefern dem Markt eine erweiterte Datengrundlage für Analysen und Vergleiche“, betont ÖAK-Präsidentin Mag. Marcela Atria.

Innovation für einen sich wandelnden Markt

Die ÖAK zählt zu den Vorreitern bei der unabhängigen Zertifizierung von Podcast-Kennzahlen. Mit der Erweiterung um YouTube-Aufrufe reagiert sie auf die zunehmende Verschmelzung von Audio- und Videoangeboten und bildet aktuelle Entwicklungen im Podcast-Markt noch besser ab. Die neue Ausweisung ergänzt die etablierte Prüfung valider Downloads um einen zusätzlichen Indikator für die plattformübergreifende Nutzung von Podcasts.

Transparenz entsteht dort, wo sich Standards mit den Anforderungen des Marktes weiterentwickeln. Mit der neuen Podcast-Ausweisung schafft die ÖAK die Grundlage, aktuelle Formen der Podcast-Verbreitung sichtbar zu machen und gleichzeitig die Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit der veröffentlichten Kennzahlen sicherzustellen.

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