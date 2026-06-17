AVISO: Gas- und Wasserbranche trifft sich in Salzburg

Wien (OTS) -

Am 24. und 25. Juni 2026 lädt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) zum Kongress und zur Fachmesse Gas Wasser 2026 ins Messezentrum Salzburg. Die Veranstaltung gilt als wichtigster jährlicher Treffpunkt der österreichischen Gas- und Trinkwasserbranche und bringt Fachleute aus Versorgung, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Praxis zusammen. Gleichzeitig präsentiert sich die ÖVGW nach 145 Jahren in einem neuen farblichen Design.

Fachmesse Gas Wasser

Auf einer Ausstellungsfläche von rund 1.200 Quadratmetern zeigen mehr als 70 Unternehmen aus Österreich und dem europäischen Ausland innovative Produkte, Dienstleistungen und Technologien für die Gas- und Wasserversorgung.

„Mit der Fachmesse Gas Wasser schafft die ÖVGW eine Plattform, auf der innovative Ideen und zukunftsweisende Leistungen aus dem Gas- und Wasserfach sichtbar werden. Fachleute können sich über neueste Entwicklungen informieren, Erfahrungen austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche“, betont ÖVGW-Präsident Stefan Wagenhofer.

Der Besuch der Fachmesse ist mit einer kostenfreien Tageskarte möglich. Die Messe ist am Mittwoch, 24. Juni 2026, von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie am Donnerstag, 25. Juni 2026, von 8:30 bis 15:00 Uhr geöffnet.

ÖVGW-Kongress 2026

Parallel zur Fachmesse bietet der ÖVGW-Kongress ein hochkarätiges Programm zu technischen, regulatorischen und strategischen Zukunftsfragen. Expertinnen und Experten diskutieren aktuelle Herausforderungen und präsentieren innovative Lösungsansätze für eine sichere und nachhaltige Versorgung.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Festvortrag der Soziologin sowie Zukunfts- und Trendforscherin Christiane Varga. Unter dem Titel „KI und der Blick in die Zukunft“ beleuchtet sie die Potenziale künstlicher Intelligenz für die Gas- und Wasserwirtschaft.

Im Gasbereich stehen die Themen „Innovation trifft Praxis – Neuerungen im Gasnetzbau und -betrieb“, „Von der Idee zur Umsetzung – Praxisberichte aus Grünes-Gas-Projekten“ sowie aktuelle Forschungsergebnisse für die Energiewende im Mittelpunkt.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung stehen die Schwerpunkte „Digitalisierung“, „Versorgungssicherheit“ und „Ressourcenmanagement“ im Fokus der Vorträge.

Die Veranstaltung vereint Fachkongress und Fachmesse und ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern, sich über aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends zu informieren, Fachvorträge zu besuchen sowie führende Unternehmen der Branche kennenzulernen. Gleichzeitig bietet sie zahlreiche Möglichkeiten für Networking und den fachlichen Informationsaustausch.

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die unabhängige und freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Trinkwasserversorger. Zu ihren Mitgliedern zählen 21 Gasnetzbetreiber sowie mehr als 314 Unternehmen aus dem Wasserbereich. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 2.000 Wasserversorger, die rund 80 Prozent der zentral versorgten Bevölkerung Österreichs mit Trinkwasser beliefern.

ÖVGW-Kongress und Fachmesse Gas Wasser 2026

Datum: 24.06.2026, 09:00 Uhr - 25.06.2026, 15:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messezentrum Salzburg

Am Messezentrum 1

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://event.ovgw.at/kongress_und_fachmesse__gas_wasser_2026