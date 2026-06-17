Wöginger: Dieselprivileg wichtig für die Pendlerinnen und Pendler in unserem Land

Wien (OTS) -

„Die Überlegungen von SPÖ-Finanzminister Marterbauer, wonach eine Abschaffung des Dieselprivilegs nachvollziehbar sei, kommen für die Volkspartei nicht infrage. Denn für uns kommt eine zusätzliche Belastung von Pendlerinnen und Pendlern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie heimischen Betrieben nicht infrage“, stellt ÖAAB-Bundesobmann und ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger zum Interview des Finanzministers in den „Salzburger Nachrichten“ klar. Gerade im ländlichen Raum sind viele Menschen auf das Auto und dabei auf Dieselfahrzeuge angewiesen – weil es oft keine ausreichenden Alternativen zum Individualverkehr gibt. Auch zahlreiche Betriebe, das Transportgewerbe und die Landwirtschaft sind auf Diesel als Energieträger angewiesen.

„Wer das Dieselprivileg abschaffen will, verteuert Mobilität, erhöht die Kosten für Unternehmen und gefährdet damit die Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. Außerdem würde eine Abschaffung die Inflation zusätzlich antreiben. Das wäre ein falsches Signal in diesen wirtschaftlich so herausfordernden Zeiten“, betont der ÖAAB-Bundesobmann. Die Volkspartei steht für eine Politik mit Hausverstand, die Klimaschutz, wirtschaftliche Vernunft und soziale Fairness sowie Technologieoffenheit miteinander verbindet. „Unser Ziel muss es sein, den Umstieg auf neue Technologien zu unterstützen und Innovationen voranzutreiben, anstatt Menschen und Betriebe durch Verbote oder abrupt erhöhte Abgaben zusätzlich zu belasten. Für die Volkspartei steht daher fest: Eine Abschaffung des Dieselprivilegs ist für uns keine Option“, so Wöginger abschließend. (Schluss)