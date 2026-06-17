FH Salzburg zur Kreativhochschule des Jahres gekürt

Hamburg/Salzburg/Puch-Urstein (OTS) -

Mit elf ADC Nägeln und acht weiteren Auszeichnungen beim renommierten ADC Talent Award 2026 hat sich die FH Salzburg an die Spitze der Kreativhochschulen im deutschsprachigen Raum gesetzt. Im Rahmen des internationalen ADC Festivals in Hamburg wurde sie als „Kreativhochschule des Jahres“ ausgezeichnet.

Bei der ADC Talent Award Show in Hamburg gewann die FH Salzburg elf ADC Nägel und acht weitere Auszeichnungen. Mit drei Goldnägeln, vier Silbernägeln und vier Bronzenägeln sicherte sie sich den Titel „Kreativhochschule des Jahres“ und den Spitzenplatz unter den Kreativhochschulen im deutschsprachigen Raum.

Zu den mehrfach ausgezeichneten Projekten zählen „BINGO“, „GRIT“ und „Zeitleisten“. Insgesamt wurden acht Projekte aus dem Department Creative Technologies mit ADC Nägeln ausgezeichnet.

„BINGO“ zählt zu den großen Gewinnern des Abends

Zu den großen Gewinnern des Abends zählt der Social Awareness Spot „BINGO“ von Juliane Steiner und Luisa Mistelberger. Der Film thematisiert sexuelle Gewalt gegen Frauen und wurde mit einem Goldnagel und einem Silbernagel ausgezeichnet. Bereits zuvor war die Arbeit beim österreichischen CCA Venus Award mit Gold prämiert worden.

Gold für nachhaltigen Konsum: „GRIT“

Mit „GRIT“ wurde auch eine Plattform ausgezeichnet, die Nutzer*innen dabei unterstützt, Kaufentscheidungen bewusster zu treffen und impulsiven Konsum zu reduzieren. Das Projekt erhielt einen Goldnagel sowie zwei Bronzenägel.

„Die Auszeichnung als Kreativhochschule des Jahres ist eine großartige Bestätigung für die Arbeit unserer Studierenden und Lehrenden. Die prämierten Projekte verbinden gesellschaftliche Relevanz, technologische Perfektion und strategisches Denken – getragen von einer klar erkennbaren kreativen Handschrift, die das Profil unseres Departments prägt“, sagt Hilmar Linder, Leiter des Departments Creative Technologies der FH Salzburg.

Über den ADC Talent Award. Der ADC Talent Award zählt zu den wichtigsten Nachwuchswettbewerben für kreative Kommunikation im deutschsprachigen Raum und zeichnet jährlich herausragende Arbeiten von Studierenden und Nachwuchstalenten aus.