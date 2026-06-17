FPÖ – Hafenecker: „Technik-Debakel zur WM: ORF kassiert Zwangsgebühr für schwarzen Bildschirm!“

Wien (OTS) -

Als „eine Blamage sondergleichen und den ultimativen Beweis für das Totalversagen des Systems ORF“ bezeichnete heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, den Zusammenbruch des Streaming-Dienstes „ORF On“ während des WM-Auftaktspiels der österreichischen Nationalmannschaft. Während Hunderttausende Fans via Internet mitfiebern wollten, sahen sie sich mit Fehlermeldungen und schwarzen Bildschirmen konfrontiert.

„Peinlicher geht es nicht mehr. Während unsere Nationalmannschaft auf dem Rasen Weltklasseformat beweist, liefert der zwangsfinanzierte ORF eine Leistung auf Unterliganiveau ab. Alle Österreicher werden zur Kasse gebeten, ob sie wollen oder nicht. Wenn dann aber die Nation vor den Bildschirmen – ob daheim oder am Handy – vereint zusehen will, bricht bei den Dilettanten am Küniglberg die gesamte Technik zusammen. Das ist an Zynismus nicht zu überbieten und eine absolute Frechheit gegenüber den Gebührenzahlern. Hätten wir anstelle der Zwangsgebühr noch die Möglichkeit, sich abzumelden, hätte der ORF nach seinem heutigen Streaming-Black-out mit hunderttausenden Abmeldungen rechnen müssen. Spätestens da wäre Schluss mit dem Privilegienstadl gewesen“, so Hafenecker, der auch betonte, dass Österreichs Patriotenradio AUSTRIA FIRST ohne Ausfälle vom Österreich-Match berichtet hat.

Für den freiheitlichen Mediensprecher sei dieser Vorfall symptomatisch für die Arroganz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Man habe mit der Einführung der ORF-Haushaltsabgabe einen „medialen Selbstbedienungsladen“ geschaffen, der sich um die Bedürfnisse der eigenen Zuseher nicht mehr scheren müsse. „Offenbar ist am Küniglberg genug Geld für Traumgagen, ideologische Umerziehungsprogramme und aufgeblähte Verwaltungsapparate da, aber für eine funktionierende Technik, wenn das ganze Land zusehen will, reicht es dann nicht. Anstatt in eine stabile Infrastruktur zu investieren, die einem solchen Ansturm standhält, hat man das Geld der Bürger offenbar lieber für andere Dinge verplant. Eine live im TV gestammelte Entschuldigung des Moderators ist da nur noch die Krönung dieser Peinlichkeit“, erklärte Hafenecker.

Dieses Debakel müsse nun endgültig Konsequenzen haben. Es zeige, dass das Modell der Zwangsfinanzierung gescheitert sei. „Der ORF hat heute seinen wichtigsten Auftrag verraten: die Österreicherinnen und Österreicher in einem Moment von nationaler Bedeutung zu versorgen. Stattdessen gab es Frust und Ärger. Wir Freiheitliche bleiben dabei: Dieses System gehört zerschlagen“, so Hafenecker, der abschließend forderte: „Weg mit der ORF-Zwangsgebühr! Die Österreicher haben sich eine Berichterstattung verdient, für die sie freiwillig zahlen – und keinen staatlich verordneten Pannen-Funk, der im entscheidenden Moment versagt!“