Lange Tafel 2026 setzt starkes Zeichen für Zusammenhalt

Wien (OTS) -

Die Tafel Österreich verwandelte den Yppenplatz in einen Ort der Begegnung: Das erfolgreiche Comeback des solidarischen Straßenfests brachte Politik, Wirtschaft, soziale Einrichtungen und Zivilbevölkerung an einem Tisch zusammen. Ein Highlight des bunten Programms war die Verleihung des 2. Martin-Haiderer-Preises.

Die Lange Tafel macht sichtbar, wofür Die Tafel Österreich tagtäglich steht: Es braucht Zusammenhalt und gemeinsames Engagement, um gegen Armut und Lebensmittelverschwendung in Österreich anzugehen. Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Lebensrealitäten kamen am Freitag am Yppenplatz miteinander ins Gespräch und nahmen gemeinsam an einer langen Tafel Platz – ganz im Sinne des Veranstaltungsmottos „EIN Tisch für ALLE“.

Die Eröffnung durch Alexandra Gruber (Geschäftsführerin Die Tafel Österreich), Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil machte deutlich: Die Wahl ist nicht zufällig auf den Brunnenmarkt in Wien-Ottakring gefallen: Ehrenamtliche der Tafel Österreich retten hier regelmäßig Lebensmittel zur Versorgung armutsbetroffener Menschen – ganz im Sinne des Sozial- und Umweltvereins. Die Wiener Märkte unterstützen diese Mission seit vielen Jahren und stehen dabei nicht nur für wichtige Nahversorgung, sondern auch für Orte der Begegnung und der Vielfalt.

Sozialem Mehrwert eine Bühne geben

Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung des 2. Martin-Haiderer-Preises für soziale Einrichtungen. Mit der Auszeichnung würdigt Die Tafel Österreich ihre Kooperationspartner:innen der ersten Stunde und holt Initiativen vor den Vorhang, die mit kostenfreier Lebensmittelhilfe einen Mehrwert für armutsbetroffene Menschen leisten. Tafel-Gründer und Namensgeber Martin Haiderer sowie Gemeinderätin Susanne Haase hoben in ihren Grußworten die Bedeutung dieses Engagements hervor.

Den ersten Platz sicherte sich das Chancenhaus Rossauer Lände mit seinem Projekt „Mehr als Essen“. Nachhaltigkeits-Expertin Melanie Zitka (Billa) und Jury-Mitglied Hedy Spanner („Sichtbar werden“) verliehen den Hauptpreis – Billa-Gutscheine im Wert von 1.500 Euro. Der zweite Platz ging an das Chancenhaus Hermes für „Speisekammer und Kochgruppen“. Die Einrichtung des Wiener Roten Kreuzes erhielt dafür 1.000 Euro Gutschrift von Metro Österreich, überreicht von Carina Nagl (Director People & Culture bei Metro) und Juror Rudi Anschober (Autor und Berater, eh. Sozialminister). Über den dritten Platz freute sich eine fünfköpfige Delegation des Vereins U-N-D aus Linz, die mit selbstgebackenen Linzer Torten zur Langen Tafel angereist waren. Ihr Projekt „Lebensmittel, die Welten verbinden“ wurde mit 500 Euro Preisgeld, überreicht von Juror Martin Schenk (Diakonie; Vorstandsmitglied der Armutskonferenz) und den Mitgliedern des Tafel Österreich-Vorstands Herta Hatzl und Stephan Pesendorfer, belohnt.

Engagement trifft Entertainment

Von 13 bis 20 Uhr herrschte an der und rund um die mehr als 35 Meter lange Tafel geselliges Treiben. Moderiert von Lydia Veigl (88.6) und Ely Moubueya (Tropical Thunder) wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Für Stimmung sorgten etwa das Wiener Kabinett Orchester, die beeindruckende Special Dance Crew (Jugend am Werk), DJ Felix Wolfshöfer und der fulminante Auftritt von SambAttac. Das Community Cooking mit Michi Russmann (Rohgenuss), eine Kreativstation von Recycling Kosmos, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen (u. a. von JUFA Hotels, Staud’s Wien und Dschungel Wien) und vieles mehr luden zum Mitmachen ein. Und natürlich kam die kulinarische Verpflegung nicht zu kurz. Gegen freie Spende gab es reichlich zu essen und zu trinken, neben den frisch zubereiteten Speisen aus dem Community Cooking verwöhnte Sodexo-Chef Michael Freitag persönlich mit seinem Team die Gäste mit ägyptischem Bohneneintopf und köstlichen Buchteln.

Gemeinsam für Veränderung

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich: „Seit 27 Jahren setzen wir uns gegen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung ein. Ernste Themen, auf die wir mit unserem bunten, solidarischen Straßenfest in lockerer Atmosphäre aufmerksam machen können. Wir wollen einen Perspektivenwechsel anregen und zeigen, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann. Was unsere Mission und die Idee der Langen Tafel verbindet, ist Gemeinsamkeit ohne Vorbehalte: Menschen, die sich vielleicht nie getroffen hätten, zusammenzubringen. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern.“

Ob Passant:in oder Politiker:in, Sozialarbeiter:in oder Manager:in: In diesem Sinne feierten hunderte Menschen gemeinsam die Lange Tafel 2026 – unter den Gästen gesichtet wurden u. a. Aktivistin und Autorin Regina Amer, Fundraising-Experte Georg Duit, Markus Hanzl (Wirtschaftskammer Wien), Umweltexpertin Christine Hochholdinger, Alexa Kazda-Klabouch (Metro), Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch, Ökologie-Berater Christian Pladerer, Trendforscherin Christiane Varga, Stefanie Wagner (Großmarkt Wien) u.v.m.

Die Tafel Österreich bedankt sich bei allen Besucher:innen, Mitwirkenden und den dutzenden ehrenamtlichen Helfer:innen. Unser Dank gilt insbesondere den Sponsor:innen und Unterstützer:innen der Langen Tafel, die dieses Event ermöglicht haben: MA 59 – Stadt Wien Marktamt, Sodexo, Ottakringer, Rohgenuss, ELOG und der Grätzlerei am Yppenplatz sowie Berger Schinken, Billa, Caring for the City, Geier. Die Bäckerei, Hot Bakery, Mautner Markhof, Max Catering, Metro Österreich, Spitz und Supporting Pool.

Weitere Fotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter [email protected]

Über Die Tafel Österreich

Die Tafel Österreich ist die größte und älteste Tafelorganisation Österreichs. Sie versorgt seit 1999 armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln mit dem Ziel der Armutsbekämpfung. Allein 2025 konnten so 1.522 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und an mehr als 85.000 Menschen in 170 Sozialeinrichtungen in ganz Österreich weitergegeben werden. Als primär spendenfinanzierter Verein ist Die Tafel Österreich auf Geld-, Zeit- und Warenspenden angewiesen.