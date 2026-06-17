Innovationsministerium und FFG fördern Technologieinfrastruktur in Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Wien (OTS) -

Mit der Initiative „Technologieinfrastruktur 2025“ unterstützen das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG den Aufbau und die Modernisierung wirtschaftlich genutzter Forschungs- und Entwicklungsinfrastrukturen. Ziel ist es, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu stärken.

Gefördert werden Investitionen in strategische Schwerpunktbereiche wie Energiewende, Mobilitätswende, digitale und Schlüsseltechnologien, Weltraum- und Luftfahrttechnologien sowie Kreislaufwirtschaft und Produktionstechnologien.

In der aktuellen Auswahlrunde wurden 61 Prozent der eingereichten Projekte zur Förderung empfohlen. Die Vorhaben verteilen sich auf die Bereiche „Mobilitätswende“ (5), „digitale und Schlüsseltechnologien“ (5), „Kreislaufwirtschaft und Produktionstechnologien“ (4), „Energiewende“ (3) und „Weltraum und Luftfahrttechnologien“ (2).

Insgesamt erhalten 19 österreichische Organisationen eine Förderung, davon mehr als zwei Drittel Unternehmen. Die zugesagten Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 10,5 Millionen Euro. Die Initiative leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau wettbewerbsfähiger Technologieinfrastrukturen für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung in Österreich.

„Mit der Technologieinfrastrukturförderung bauen wir gezielt Brücken zwischen Forschung und Wirtschaft. So stärken wir Österreichs Position im internationalen Technologiewettbewerb und schaffen die Grundlage für zusätzliche Wertschöpfung am Standort. Wirtschaftlich genutzte F&E-Infrastrukturen beschleunigen Innovationen, fördern Kooperationen und tragen dazu bei, Know-how und Talente im Land zu halten. Damit erhöhen wir die Resilienz gegenüber globalen Disruptionen und sichern nachhaltiges Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze“, so Innovationsminister Peter Hanke.

„Mit der Initiative unterstützen wir den Aufbau moderner Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur in Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Diese Investitionen sind ein zentraler Hebel, um Innovationsprozesse zu beschleunigen und neue Technologien rascher in Anwendung zu bringen“, sagt FFG-Geschäftsführerin Karin Tausz.

