Burger Patties aus dem Supermarkt im AK-Test: Großteil erhielt Bestnote

Linz (OTS) -

Wer sich daheim einen Burger gönnen und die Arbeit sparen will, die Laibchen selbst zu formen, greift im Supermarkt einfach zu fertigen Patties aus dem Kühlregal. Die AK Oberösterreich hat acht solcher Patties geprüft. Lediglich ein Produkt wurde als wertgemindert bemängelt. Die restlichen Hersteller lieferten einwandfreie Qualität.

Für den Test wurden insgesamt acht abgepackte rohe Burger Patties aus der Kühlung im Lebensmittellabor untersucht. Darunter sechs klassische Rindfleischpatties sowie jeweils ein Produkt aus Schweine- bzw. Hühnerfleisch. Das verwendete Fleisch stammte bei allen getesteten Produkten ausschließlich aus Österreich.

Preislich am günstigsten war das Schweinefleischpatty mit nur 1 Euro je 100 Gramm, gefolgt vom Hühnerpatty mit 1,20 Euro. Die Rindfleischpatties kosteten zwischen 1,60 und 2,50 Euro pro 100 Gramm.

Der Qualitätscheck

Die geschulten Tester:innen prüften zunächst Geruch und Geschmack der Produkte. Dafür wurden die rohen Patties auf dem Grill zubereitet. Bei einem Patty stellten die Expert:innen sensorische Mängel fest. Beanstandet wurden sowohl ein nicht mehr frisch wirkender Geschmack als auch die zerfallende Konsistenz. Darüber hinaus lieferten bei dieser Probe auch die mikrobiologischen Testergebnisse Grund zur Kritik: Es wurde ein Keimgehalt von E.Coli, einem typischen Hygieneindikator, festgestellt, der über dem Richtwert für diese Produktgruppe liegt. Insgesamt erhielt dieses Produkt daher das Testurteil „wertgemindert“. Die übrigen sieben Burger Patties überzeugten sowohl sensorisch als auch im Hygienecheck mit einwandfreier Qualität.

Der Ernährungscheck

Gekaufte Patties sind praktisch, sparen Zeit und behalten ihre Form zuverlässig. Allerdings kommen sie meist nicht ohne zusätzliche Zutaten aus: Enthalten sind etwa Säureregulatoren oder Säuerungsmittel, bei drei Produkten ein Stabilisator, bei fünf Produkten Gewürzextrakte und bei einem Produkt natürliches Aroma. Beim Hühner- und Schweinefleischpatty sorgt zudem Rote-Bete-Pulver für eine rötlichere Optik.

Beim Nährwertcheck überzeugt eindeutig das Hühnerpatty mit einem Energiegehalt von nur 132 Kilokalorien pro 100 Gramm. Die restlichen Patties liefern im Vergleich zwischen 215 und 256 Kilokalorien je 100 Gramm. Ausschlaggebend dafür ist vor allem der deutlich geringere Fettanteil. Mit lediglich 6,6 Gramm pro 100 Gramm enthält das Hühnerpatty durchschnittlich 63 Prozent weniger Fett als die übrigen Produkte.

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