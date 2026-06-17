AVISO: Arbeitsbesuch des deutschen Staatsministers Gunther Krichbaum bei Europaministerin Claudia Bauer

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 19. Juni 2026, empfängt Europaministerin Claudia Bauer den deutschen Staatsminister für Europa, Gunther Krichbaum, zu einem Arbeitsbesuch. Vor dem Arbeitsgespräch finden Doorsteps statt.

Termin für Medien:

8.30 Uhr

DOORSTEPS

Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).