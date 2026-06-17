- 17.06.2026, 09:01:05
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AVISO: Arbeitsbesuch des deutschen Staatsministers Gunther Krichbaum bei Europaministerin Claudia Bauer
Am Freitag, den 19. Juni 2026, empfängt Europaministerin Claudia Bauer den deutschen Staatsminister für Europa, Gunther Krichbaum, zu einem Arbeitsbesuch. Vor dem Arbeitsgespräch finden Doorsteps statt.
Termin für Medien:
8.30 Uhr
DOORSTEPS
Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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