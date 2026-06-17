AVISO Pressekonferenz / Primarärzte in Österreich: Ein Berufsbild unter Druck – und zwischen Mythos und Realität

Wien (OTS) -

Primarärzte sind in Österreich in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert und dennoch zentrale Leistungsträger im Gesundheitssystem. Die Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ) der ÖÄK präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, 26. Juni 2026 (10:00 Uhr) die Ergebnisse der Primarärzteumfrage 2025 und zeigt im Detail die Probleme des Berufsbilds auf und warum es für viele Ärztinnen und Ärzte kein Ziel mehr ist, Primarärztin oder -arzt zu werden.

Zugleich zeigen die Expertinnen und Experten auf, was getan werden muss, um das ärztliche Führungssystem für die wichtigen Aufgaben zu entlasten und wie es generell gelingen kann, dass es wieder ein erstrebenswertes Ziel ist, angestellte Ärztin bzw. angestellter Arzt werden zu wollen – vom Beginn der Ausbildung bis zur Pensionierung.

Pressekonferenz „Primarärzte in Österreich: Ein Berufsbild unter Druck – und zwischen Mythos und Realität“ am Freitag, 26. Juni 2026, 10:00 Uhr, Veranstaltungszentrum der Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].



Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Daniel von Langen, BSc

Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte

Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer

Leiterin der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel an der Universitätsklinik für Innere Medizin III der MedUni Wien

Doz. OMR Dr. Rudolf Knapp

ÖÄK-Primarärztevertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte und BKAÄ-Kurienobmannstellvertreter

Pressekonferenz / Primarärzte in Österreich: Ein Berufsbild unter Druck – und zwischen Mythos und Realität

Datum: 26.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, Veranstaltungszentrum

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich