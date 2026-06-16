FPÖ – Hafenecker: „Tschechien schafft die Rundfunkgebühren ab, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird ORF-Zwangssteuer ebenso fallen!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA begrüßte heute den gestrigen Beschluss der tschechischen Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš, die staatlichen Rundfunkgebühren abzuschaffen. Dieser Schritt sei ein mutiges und vor allem richtiges Signal für die finanzielle Entlastung der Bürger und diene als absolutes Vorbild für Österreich: „Während man in unserem Nachbarland unter der patriotischen Regierung von Andrej Babiš die Zeichen der Zeit erkannt hat und die Menschen in Zeiten massiver Teuerung entlastet, hält bei uns die Verlierer-Ampel unbeirrt an der Zwangssteuer für die Systempropagandaanstalt ORF fest. Das wird sich ändern, wenn auch in Österreich die patriotische Wende nach dem Willen der Bevölkerung vollzogen ist und ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl für eine ORF-Reform und das Aus für diese ungerechte Zwangsfinanzierung sorgen wird!“

Die ORF-Zwangssteuer sei nichts anderes als „eine unverschämte Bestrafung für Millionen von Österreichern, die diesen links-woken Erziehungsfunk und Privilegienstadl weder konsumieren noch finanzieren wollen“. „Die Systemparteien klammern sich panisch an ihren medialen Elfenbeinturm und zwingen die Menschen per Gesetz dazu, die Luxusgagen und die einseitige Propaganda am Küniglberg zu bezahlen. Damit muss und wird endlich Schluss sein! Was Babiš in Tschechien mutig vorzeigt, ist genau das, was wir Freiheitliche seit Jahren fordern und auch umsetzen werden. Wir werden den ORF einer echten Totalreform unterziehen, ihn massiv verschlanken und von seiner politischen Schlagseite befreien. Der österreichische Bürger darf nicht länger die wehrlose Melkkuh für ein völlig aus dem Ruder gelaufenes regierungsgesteuertes Medienbiotop sein!“, so Hafenecker.