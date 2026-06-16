WB-Graf zur Industriestrategie: Umsetzung nimmt rasch Fahrt auf

Wien (OTS) -

Vor sechs Monaten hat die Bundesregierung erstmals eine eigene Industriestrategie für Österreich vorgelegt. Nun zeigt die erste Zwischenbilanz: Auf Ankündigungen folgen rasche Umsetzungsschritte. Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf sieht darin ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich: „Die Industriestrategie war ein richtiger und notwendiger Schritt. Nach einem halben Jahr zeigt sich: Der Kurs stimmt und die Umsetzung kommt zügig voran. Entscheidend ist, dass Maßnahmen nicht auf dem Papier bleiben, sondern rasch in den Betrieben ankommen“, sagt Graf.

Besonders positiv bewertet Graf, dass der erste Teil des Schlüsseltechnologie-Beschleunigungsgesetzes in Begutachtung geht und mit einem neuen Förderprogramm für Pilotanlagen im Schlüsseltechnologiebereich ein weiterer konkreter Umsetzungsschritt startet: „Wer Innovation will, muss Investitionen, Genehmigungen und Pilotprojekte beschleunigen. Schlüsseltechnologien entscheiden darüber, wo künftig Wertschöpfung, Arbeitsplätze und industrielle Stärke entstehen. Österreich darf hier nicht Zuschauer sein, sondern muss aktiv vorne mitspielen“, so Graf.

Auch die Umsetzung der größten Senkung der Lohnnebenkosten seit 15 Jahren und die Verlängerung beim Feiertagsarbeitsentgelt sind wesentliche Entlastungsschritte: „Unsere Betriebe brauchen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Dazu gehören weniger Bürokratie, niedrigere Arbeitskosten und mehr Planungssicherheit. Jede Entlastung stärkt den Standort, sichert Arbeitsplätze und schafft Spielraum für Investitionen“, betont Graf.

„Die erste Zwischenbilanz zeigt: Die Industriestrategie wirkt dort, wo sie konkret wird. Jetzt braucht es weiter Tempo, Verlässlichkeit und den klaren Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe. Gute Standortpolitik heißt: rasch umsetzen, spürbar entlasten und Österreich als Industrie- und Innovationsstandort stärken“, so Graf abschließend.