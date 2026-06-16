Maurer/Grüne begrüßt ÖH-Vorstoß zu Mensen: „Seitens der Regierung fehlt nach wie vor ein zeitgemäßes Konzept!”

Wien (OTS) -

Die stv. Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, begrüßt die heute von der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) präsentierten Vorschläge zu den österreichischen Hochschulmensen: „Die Mensen sind weit mehr als bloße Verpflegungsbetriebe. Sie sind soziale Infrastruktur und Lernräume für Studierende. Ich freue mich, dass die ÖH dieses Thema mit Nachdruck aufgreift. Die Vorschläge zeigen, dass es konkrete Ideen gibt, wie mehr Mitsprache und soziale Verantwortung in der Mensenpolitik erreicht werden können“, so Maurer.

Bereits vor mehreren Monaten haben die Grünen einen Entschließungsantrag zur Zukunft der Mensen GmbH eingebracht. Dieser liegt jedoch weiterhin vertagt im zuständigen Ausschuss. „Die heutige Initiative der ÖH unterstreicht, dass Handlungsbedarf besteht. Es wäre an der Zeit, unseren Antrag endlich zu behandeln und ernsthaft über die Zukunft der Mensen zu diskutieren. Leistbare Mensen sind ein wichtiger Beitrag zu einem sozial gerechten Hochschulzugang“, sagt Maurer.

Die Einführung des 5-Euro-Mensa-Menüs sei ein wichtiger Schritt zur finanziellen Entlastung von Studierenden. Nun gelte es, auch die institutionellen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln.

„Die ÖH liefert einen wertvollen Beitrag für diese Debatte. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Studierende nicht nur Kundinnen und Kunden der Mensen sind, sondern auch eine Stimme bei deren Gestaltung erhalten“, so Maurer abschließend.