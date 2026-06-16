- 16.06.2026, 12:10:32
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AVISO: Pressegespräch zum Digitalisierungsbudget mit Staatssekretär Alexander Pröll
Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll interessierte Medienschaffende zu einem Pressegespräch zu den zentralen Maßnahmen und Schwerpunkten des Digitalisierungsbudgets ein.
Das Gespräch findet ohne Foto- und Filmaufnahmen statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit O-Töne aufzunehmen.
Achtung: Für das Pressegespräch und die O-Töne gilt eine Sperrfrist bis Samstag, 20. Juni 2026, 6.00 Uhr.
Termin für Medien:
16.30 Uhr
PRESSEGESPRÄCH
anschl.
Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen
Ort: Raum 105, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 16.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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