- 16.06.2026, 11:47:02
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AVISO uniko-Pressekonferenz zu aktuellen Themen
Medieninformation anlässlich der letzten Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren im Sommersemester 2026
Sehr geehrte Medienvertreter:innen!
Wir dürfen Sie herzlich zum traditionellen Pressegespräch der Universitätenkonferenz anlässlich der Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren zum Semesterschluss einladen.
Die Themen:
Entwicklung des Universitätsbudgets, Ausblick auf die LV-Verhandlungen
Hochschulstrategie unter neuen Vorzeichen
Reformagenda der Universitäten
Ihre Ansprechpersonen:
Brigitte Hütter, Präsidentin der Universitätenkonferenz, Rektorin der Kunstuniversität Linz
Stefan Koch, Sprecher der Reformredaktion in der uniko, Rektor der JKU
Elisabeth Fiorioli, Generalsekretärin der uniko
Wann: Montag, 22. Juni 2026, um 17 Uhr
Wo: 1040 Wien, Floragasse 7, Sitzungsraum im Foyer (Parterre links)
Sperrfrist: Dienstag, 23. Juni 2026, 7 Uhr früh
Rückfragen & Kontakt
Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]
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