FMK: Noch vor Social Media Verbot: Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern“ online

Österreich (OTS) -

Kinder brauchen Orientierung und Medienkompetenz – diese Grundlagen dazu werden vor allem im familiären Umfeld gelegt. Deshalb stellt das Forum Mobilkommunikation den Tablet-Kurs für Eltern vor: https://www.lehrer.at/socialmediaguide/

Ziel ist es, Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen die notwendige Handlungssicherheit zu vermitteln, um ihre Kinder aktiv zu begleiten und einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu fördern.

Babler kündigt Social-Media-Altersbeschränkung an

Der politische Wille für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ist formuliert. Im Rahmen einer Pressekonferenz vom 9. Juni betonte Vizekanzler Andreas Babler: „Was wir unseren Kindern in der analogen Welt nicht zumuten wollen, wollen wir ihnen auch nicht in der digitalen Welt zumuten.“

Neben Schulen sind Eltern die wichtigsten Begleiter der Kinder

Während die Bundesregierung an der Umsetzung der Altersbeschränkung arbeitet, setzt das Forum Mobilkommunikation bereits auf die wohl wichtigste Säule einer wirksamen Kinder- und Jugendschutzstrategie: die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und setzt dabei auf Eltern, Erziehungsberechtigte und enge Bezugspersonen von Kindern. Denn wenn Schulen dazu auch einen wichtigen Beitrag leisten, können sie diese Aufgabe nicht allein stemmen.

Umfangreicher Online-Tablet-Kurs hilft Eltern, Kinder sicher durchs Netz zu begleiten

Der neue Online-Tablet-Kurs „Social Media Guide für Eltern – Kinder sicher durchs Netz begleiten“ richtet sich gezielt an verantwortungsvolle Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen, die ihre Kinder auf die digitale Welt vorbereiten.

Entwickelt wurde er vom FMK gemeinsam mit der Bildungsagentur Content Pool und ist ab sofort kostenlos und ohne Anmeldung online verfügbar.

Stärkster Schutz vor digitalen Gefahren ist Medienkompetenz

Der Tablet-Kurs vermittelt Eltern verständlich und praxisnah, wie soziale Medien funktionieren, welche Mechanismen hinter Feeds, Algorithmen, Likes oder KI-Anwendungen stehen und welche Chancen, aber auch Risiken damit für Kinder verbunden sind

Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Themen, die Familien im Alltag beschäftigen:

sichere Nutzung sozialer Medien

Cybermobbing und digitale Konflikte

Fake News und Desinformation

Datenschutz und Privatsphäre

Einfluss von Algorithmen und Belohnungssystemen

Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

gemeinsame digitale Familienregeln

Erfolgreiche FMK-Bildungsinitiative

Der „Social Media Guide für Eltern“ ergänzt die bestehenden Bildungsangebote des FMK zur Förderung digitaler Kompetenz. Dazu zählen unter anderem der „Handyführerschein“ für Schüler:innen sowie Bildungsangebote für Pädagog:innen zu den technischen Grundlagen von Smartphones, Mobilfunknetzen und digitalen Anwendungen.

Mit dem neuen Elternkurs setzt das FMK einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der digitalen Bildung – und schafft ein konkretes Unterstützungsangebot zu einem Zeitpunkt, an dem über Verbote noch diskutiert wird, Eltern aber schon heute Orientierung benötigen.

Der Tablet-Kurs “Social Media Guide für Eltern” ist kostenlos und ohne Anmeldung unter https://www.lehrer.at/socialmediaguide/ abrufbar.

Weitere Angebote aus der FMK-Bildungsinitiative

Das gesamte Bildungsangebot des FMK findet man unter: https://www.lehrer.at/handy/