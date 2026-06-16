  • 16.06.2026, 10:20:02
  • /
  • OTS0055

WKÖ-Bräuer bedauert Aus für Erfolgsprojekt Geräte-Retter-Prämie

Budgetmittel fallen der Sanierung zum Opfer – Musterprojekt der Kreislaufwirtschaft nur noch bis Ende 2026

Wien (OTS) - 

Die Geräte-Retter-Prämie, das im Jänner 2026 gestartete Nachfolgemodell des Reparaturbonus, läuft mit Ende 2026 aus. Künftig werden keine Budgetmittel mehr für das Projekt zur Verfügung gestellt, wie mit der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer bekannt wurde.

„Wir bedauern das Ende dieser sehr erfolgreichen Aktion“, sagt dazu Christian Bräuer, Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker:innen: „Der Reparaturbonus und die Geräte-Retter-Prämie waren Beispiele dafür, wie Kreislaufwirtschaft mit intelligent gesetzten Anreizen in der Realität gelebt werden kann. Davon haben die Verbraucher:innen, unsere Reparaturfachbetriebe, letztlich aber vor allem die Umwelt profitiert, weil damit Abfälle vermieden, Energie gespart und Ressourcen geschont wurden.“

„Der Reparaturbonus und die Geräte-Retter-Prämie haben vielen Menschen bewusst gemacht hat, dass sich das Reparieren defekter Geräte oftmals auszahlt und Kosten spart. Durch den Austausch eines kleinen und günstigen Bauteils lässt sich meist die Lebensdauer von Elektro- und Elektronikgeräten um viele Jahre verlängern“, betont WK-Projektkoordinator Martin Karall, Berufsgruppensprecher der Wiener Kommunikationstechniker:innen.

Das Auslaufen der beliebten Aktion ist ein bitterer Beigeschmack der Budgetsanierung. Jetzt gelte es, noch bis Jahresende möglichst vielen Konsument:innen Reparaturen zu ermöglichen, um so das Thema Wiederverwertung stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern: „Hoffentlich wirkt der Anstoß, Elektrogeräte zu reparieren statt zu entsorgen, nachhaltig auch über das Ende der Förderaktion hinaus“, so Bräuer und Karall abschließend. (PWK296/HSP)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright