WKÖ-Bräuer bedauert Aus für Erfolgsprojekt Geräte-Retter-Prämie

Wien (OTS) -

Die Geräte-Retter-Prämie, das im Jänner 2026 gestartete Nachfolgemodell des Reparaturbonus, läuft mit Ende 2026 aus. Künftig werden keine Budgetmittel mehr für das Projekt zur Verfügung gestellt, wie mit der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer bekannt wurde.

„Wir bedauern das Ende dieser sehr erfolgreichen Aktion“, sagt dazu Christian Bräuer, Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker:innen: „Der Reparaturbonus und die Geräte-Retter-Prämie waren Beispiele dafür, wie Kreislaufwirtschaft mit intelligent gesetzten Anreizen in der Realität gelebt werden kann. Davon haben die Verbraucher:innen, unsere Reparaturfachbetriebe, letztlich aber vor allem die Umwelt profitiert, weil damit Abfälle vermieden, Energie gespart und Ressourcen geschont wurden.“

„Der Reparaturbonus und die Geräte-Retter-Prämie haben vielen Menschen bewusst gemacht hat, dass sich das Reparieren defekter Geräte oftmals auszahlt und Kosten spart. Durch den Austausch eines kleinen und günstigen Bauteils lässt sich meist die Lebensdauer von Elektro- und Elektronikgeräten um viele Jahre verlängern“, betont WK-Projektkoordinator Martin Karall, Berufsgruppensprecher der Wiener Kommunikationstechniker:innen.

Das Auslaufen der beliebten Aktion ist ein bitterer Beigeschmack der Budgetsanierung. Jetzt gelte es, noch bis Jahresende möglichst vielen Konsument:innen Reparaturen zu ermöglichen, um so das Thema Wiederverwertung stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern: „Hoffentlich wirkt der Anstoß, Elektrogeräte zu reparieren statt zu entsorgen, nachhaltig auch über das Ende der Förderaktion hinaus“, so Bräuer und Karall abschließend. (PWK296/HSP)