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Erinnerung: Pressegespräch: Die Gemeinde als erstes Klassenzimmer der Demokratie
18. Juni, 8:45 Uhr - Bildungsminister Wiederkehr, Gemeindebund-Pressl und Landesrätin Teschl-Hofmeister besuchen Volksschule Alland (NÖ) – Bilanz der Aktionswoche Kommunale Bildung
Wie können Kinder schon früh ein Verständnis für Demokratie, Mitbestimmung und gesellschaftliches Zusammenleben entwickeln? Welche Rolle spielen dabei Schule und Gemeinde?
Diesen Fragen widmen sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einem gemeinsamen Besuch in der Volksschule Alland (NÖ).
Inhalt: Die Bedeutung der Gemeinde als „erstes Klassenzimmer der Demokratie“ – Bilanz der Aktionswoche Kommunale Bildung
Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2026, 8:45 Uhr
Ort: Volksschule Alland (Heiligenkreuzer Str. 151, 2534 Alland)
Teilnehmer:
- Bildungsminister Christoph Wiederkehr
- Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl
- Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister
Ablauf:
- Pressegespräch mit Fotomöglichkeit
- Anschließender Besuch einer Schulklasse
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
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