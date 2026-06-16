  • 16.06.2026, 10:08:02
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Erinnerung: Pressegespräch: Die Gemeinde als erstes Klassenzimmer der Demokratie

18. Juni, 8:45 Uhr - Bildungsminister Wiederkehr, Gemeindebund-Pressl und Landesrätin Teschl-Hofmeister besuchen Volksschule Alland (NÖ) – Bilanz der Aktionswoche Kommunale Bildung

Wien (OTS) - 

Wie können Kinder schon früh ein Verständnis für Demokratie, Mitbestimmung und gesellschaftliches Zusammenleben entwickeln? Welche Rolle spielen dabei Schule und Gemeinde?

Diesen Fragen widmen sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einem gemeinsamen Besuch in der Volksschule Alland (NÖ).

Inhalt: Die Bedeutung der Gemeinde als „erstes Klassenzimmer der Demokratie“ – Bilanz der Aktionswoche Kommunale Bildung

Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2026, 8:45 Uhr

Ort: Volksschule Alland (Heiligenkreuzer Str. 151, 2534 Alland)

Teilnehmer:

  • Bildungsminister Christoph Wiederkehr
  • Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl
  • Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Ablauf:

  • Pressegespräch mit Fotomöglichkeit
  • Anschließender Besuch einer Schulklasse

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

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