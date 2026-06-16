Erinnerung: Pressegespräch: Die Gemeinde als erstes Klassenzimmer der Demokratie

Wien (OTS) -

Wie können Kinder schon früh ein Verständnis für Demokratie, Mitbestimmung und gesellschaftliches Zusammenleben entwickeln? Welche Rolle spielen dabei Schule und Gemeinde?

Diesen Fragen widmen sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einem gemeinsamen Besuch in der Volksschule Alland (NÖ).

Inhalt: Die Bedeutung der Gemeinde als „erstes Klassenzimmer der Demokratie“ – Bilanz der Aktionswoche Kommunale Bildung

Zeit: Donnerstag, 18. Juni 2026, 8:45 Uhr

Ort: Volksschule Alland (Heiligenkreuzer Str. 151, 2534 Alland)

Teilnehmer:

Bildungsminister Christoph Wiederkehr

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Ablauf:

Pressegespräch mit Fotomöglichkeit

Anschließender Besuch einer Schulklasse

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]