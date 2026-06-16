  • 16.06.2026, 10:07:02
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  • OTS0052

FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr – Prämienplus, gestiegene Solvenzquote

Austro-Assekuranz mit 3,5% Prämienwachstum und €366,5 Mio. Ergebnis. Private Credit derzeit nicht signifikant

Wien (OTS) - 

Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im 1. Quartal des Jahres 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von Ꞓ366,5 Millionen und damit fast genau den Vorjahreswert erreicht. Die finanzielle Stärke der Branche – gemessen am Solvabilitätsgrad – stieg im Jahresvergleich auf 262% (Median), einer der höchsten Werte in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA).

Die Basis für das solide Ergebnis lieferte ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,5% auf Ꞓ7,55 Milliarden. Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung mit 8,1%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. Gewinnseitig glichen Lebens- und Krankenversicherung einen Rückgang in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.

Nach Insolvenzen im US-Markt steht die Anlageklasse Private Credit verstärkt im Fokus der europäischen Aufsicht. Die EZB schätzt das Exposure europäischer Versicherer auf 2,3% der Vermögenswerte. Die direkte Exponierung österreichischer Versicherungsunternehmen gegenüber Private-Credit-Fonds ist jedoch mit 0,46% der gesamten Kapitalveranlagung (exklusive fonds- und indexgebundener Versicherung) deutlich geringer. Aufgrund der dynamischen Entwicklung steht diese Assetklasse jedoch weiterhin unter regulatorischer Beobachtung.

Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Versicherungen erstmals in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 

                  Q1 2025          Q1 2026        Differenz 
Prämienvolumen    Ꞓ7,30 Mrd.      Ꞓ7,55 Mrd.      +3,5% 
Davon:  
Schaden/Unfall    Ꞓ5,00 Mrd.      Ꞓ5,15 Mrd.      +3,1% 
Leben             Ꞓ1,44 Mrd.      Ꞓ1,47 Mrd.      +2,1% 
Davon:  
-Einmalprämien    Ꞓ0,23 Mrd.      Ꞓ0,25 Mrd.      +10,7% 
-Laufende Prämien Ꞓ1,21 Mrd.      Ꞓ1,21 Mrd.      +0,5%
-Fonds/Indexgeb.  Ꞓ0,46 Mrd.      Ꞓ0,42 Mrd.      +9,6% 
Kranken           Ꞓ0,86 Mrd.      Ꞓ0,93 Mrd.      +8,1% 
 
EGT               Ꞓ370,0 Mio.     Ꞓ366,5 Mio.     -1,0% 
Davon: 
Schaden/Unfall    Ꞓ356,3 Mio.     Ꞓ263,9 Mio.     -26% 
Leben             Ꞓ9,86 Mio.      Ꞓ43,3 Mio.      +339% 
Kranken           Ꞓ3,82 Mio.      Ꞓ59,3 Mio.       ./.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website unter: https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-versicherungen/

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Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
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