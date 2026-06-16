  • 16.06.2026, 09:11:02
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  • OTS0026

Erinnerung/Terminaviso: Online-Pressekonferenz „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22. Juni 2026 um 10:45 Uhr

Anlässlich des Tags der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Vorstellung der Ergebnisse einer Online-Umfrage

Wien. (OTS) - 

Termin auf einen Blick:

  • Datum: 22. Juni 2026
  • Uhrzeit: 10:45 Uhr
  • Format: Online-Pressekonferenz (Zugangsdaten nach Akkreditierung)
  • Anlass/Themen: Tag der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Gefahren für die Daseinsvorsorge; Ergebnisse einer Online-Umfrage

younion _ Die Daseinsgewerkschaft erinnert die Medien an die Online-Pressekonferenz „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22. Juni 2026 um 10:45 Uhr. Im Fokus stehen die aktuellen Risiken für die öffentliche Daseinsvorsorge – insbesondere mit Blick auf die Gemeindefinanzen. Denn 45 % der Gemeinden schreiben bereits Minus und müssen massiv einsparen.
Zudem werden Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Beschäftigten in der Daseinsvorsorge präsentiert.

Es spricht:

  • Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Hinweise für Redaktionen:

  • Akkreditierung: Bitte um kurze Voranmeldung per E-Mail an [email protected]. Die Zugangsdaten werden nach Akkreditierung übermittelt.
  • Bild- und Grafikmaterial: Auf Wunsch erhältlich.
  • O-Töne/Interviews: Auf Anfrage im Anschluss an die Online-PK möglich.

Rückfragen & Kontakt

younion- Die Daseinsgewerkschaft

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 01/3136 - 83617
E-Mail: [email protected]

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