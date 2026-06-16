- 16.06.2026, 09:11:02
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- OTS0026
Erinnerung/Terminaviso: Online-Pressekonferenz „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22. Juni 2026 um 10:45 Uhr
Anlässlich des Tags der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Vorstellung der Ergebnisse einer Online-Umfrage
Termin auf einen Blick:
- Datum: 22. Juni 2026
- Uhrzeit: 10:45 Uhr
- Format: Online-Pressekonferenz (Zugangsdaten nach Akkreditierung)
- Anlass/Themen: Tag der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Gefahren für die Daseinsvorsorge; Ergebnisse einer Online-Umfrage
younion _ Die Daseinsgewerkschaft erinnert die Medien an die Online-Pressekonferenz „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22. Juni 2026 um 10:45 Uhr. Im Fokus stehen die aktuellen Risiken für die öffentliche Daseinsvorsorge – insbesondere mit Blick auf die Gemeindefinanzen. Denn 45 % der Gemeinden schreiben bereits Minus und müssen massiv einsparen.
Zudem werden Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Beschäftigten in der Daseinsvorsorge präsentiert.
Es spricht:
- Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Hinweise für Redaktionen:
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