Neues NÖAAB-Mitgliedermagazin jetzt online verfügbar

St. Pölten (OTS) -

Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) erweitert sein Informationsangebot und stellt seine aktuelle Mitgliederinformation „Unsere Arbeit. Unsere Zukunft.“ ab sofort in digitaler Form zur Verfügung.

„Wir wollen auch medial neue Wege gehen, um Bewährtes weiterzuentwickeln und gleichzeitig offen für Neues zu bleiben. Mit unserem elektronischen Magazin schaffen wir eine Plattform, die viele Themen vereint – von Bildung und sozialer Verantwortung bis hin zu regionalen Initiativen und dem Engagement vor Ort“, betont NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Die digitale Ausgabe bietet Mitgliedern und Interessierten einen einfachen und zeitgemäßen Zugang zu aktuellen politischen Themen, Berichten aus der Arbeitnehmervertretung sowie Informationen zu Serviceleistungen und Mitgliedervorteilen. Darüber hinaus gibt sie Einblicke in die Arbeit des NÖAAB auf Landes- und Regionalebene.

Mit dem neuen Online-Angebot reagiert der NÖAAB auf veränderte Informations- und Nutzungsgewohnheiten und ergänzt das bestehende Printangebot um eine moderne digitale Plattform. Die Inhalte können jederzeit und ortsunabhängig aufgerufen werden.

Die aktuelle Ausgabe des Mitgliedermagazins „Unsere Arbeit. Unsere Zukunft.“ ist ab sofort online unter www.noeaab.at verfügbar.