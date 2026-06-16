„She goes AI": Allianz aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung für mehr Frauen in der KI

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend über Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft der Arbeit. Damit Frauen diese Entwicklung gleichberechtigt mitgestalten, setzt die Bundesregierung mit „She goes AI“ auf drei Schwerpunkte: Kompetenzen stärken, Vorbilder sichtbar machen und Netzwerke verbinden. Mit dem heutigen Start von „She goes AI – Connect“ entsteht dafür eine starke Allianz aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Zivilgesellschaft und öffentlichem Bereich.

Die Initiative soll mehr Frauen für Künstliche Intelligenz gewinnen, niederschwellige Einstiege ermöglichen, Karrierewege im KI-Bereich aufzeigen und Themen wie Gender-Bias und faire KI stärker in Bildungs- und Informationsangebote bringen. So wird „She goes AI“ zur offenen Plattform für alle, die mehr Frauen in der Künstlichen Intelligenz stärken und sichtbar machen wollen.

Mehr Frauen für eine zentrale Zukunftstechnologie gewinnen

Aktuelle Daten zeigen den Handlungsbedarf: Frauen stellen in Österreich nur 22,6 Prozent der KI-Fachkräfte. Gleichzeitig schätzen 70 Prozent der Frauen ihr Wissen über Künstliche Intelligenz als gering bis gar nicht vorhanden ein. Damit wird deutlich: Es braucht gezielte Maßnahmen, um Frauen für KI zu gewinnen, Kompetenzen aufzubauen und Teilhabe an einer zentralen Zukunftstechnologie zu ermöglichen.

„Österreich braucht die besten Talente, um die Chancen der Künstlichen Intelligenz optimal zu nutzen. Wir wollen und können es uns nicht leisten, auf einen großen Teil der Talente zu verzichten – aus diesem Grund haben wir die Initiative „She goes AI“ ins Leben gerufen“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

Auch Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner unterstreicht die gleichstellungspolitische Dimension: „Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Sie beeinflusst, wie wir arbeiten, lernen und unsere Gesellschaft gestalten. Aber KI ist nicht neutral. Sie basiert auf Daten, Algorithmen und den Entscheidungen jener Menschen, die sie entwickeln. Deshalb muss es selbstverständlich sein, dass Frauen gleichberechtigt an dieser Entwicklung mitwirken. Mit ‚She goes AI‘ stärken wir Frauen dabei, Kompetenzen aufzubauen und die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Denn eine Technologie, die unsere Gesellschaft prägt, braucht auch die Perspektiven der gesamten Gesellschaft.“

Kompetenzen, Sichtbarkeit und Karrierewege stärken

Mit „She goes AI“ setzt die Bundesregierung auf konkrete Maßnahmen, um mehr Frauen für Künstliche Intelligenz zu gewinnen. Dazu zählen niederschwellige KI-Basisworkshops für Frauen, die stärkere Sichtbarkeit von weiblichen Vorbildern und Expertinnen, die Berücksichtigung von Themen wie Gender-Bias und fairer KI in Bildungs- und Informationsangeboten sowie gezielte Informationen zu Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremöglichkeiten im KI-Bereich.

Damit unterstützt die Initiative Frauen entlang des gesamten KI-Kompetenzpfads – vom ersten Einstieg über Aus- und Weiterbildung bis hin zu beruflicher Spezialisierung, Forschung, Unternehmertum und Führungsrollen.

Starke Partnernetzwerke für mehr Wirkung

Unterstützt wird die Initiative von einem breiten Bündnis aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Zivilgesellschaft und öffentlichem Bereich. Zu den Partnernetzwerken der ersten Stunde zählen Women in AI Austria, Women in ICT, She.Digital und She Goes Digital. Mit ihrer Expertise, ihren Netzwerken und ihren Aktivitäten leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Initiative.

"Wenn Frauen und Männer gemeinsam unsere Zukunft gestalten, dann ist diese Zukunft auch wirklich für alle da. Deshalb unterstütze ich She goes AI gerne - nur mit Frauen an Bord ist Künstliche Intelligenz wahrlich intelligent", so Doris Schmidauer, Initiatorin und Schirmherrin von She goes Digital.

Vielfalt als Standort- und Innovationsfaktor

Mehr Frauen in der Künstlichen Intelligenz sind nicht nur eine Frage der Gleichstellung, sondern auch ein zentraler Faktor für Innovation, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Vielfältige Teams bringen unterschiedliche Perspektiven in die Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen ein und tragen damit zu besseren, faireren und praxisnäheren Lösungen bei.

„She goes AI geht uns alle etwas an: Ein inklusiver und gerechter Umgang mit KI sorgt für mehr Innovationen und damit für eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen. Wir haben jetzt die Chance, die Zukunft der KI in Österreich zu gestalten und uns den Wunsch zu erfüllen, dass sich künftig niemand mehr Grenzen in der Berufswahl setzt, sondern sich an eigenen Interessen, Fähigkeiten und Ansprüchen orientiert.“ sagt Patricia Neumann, Präsidentin der Digitaloffensive Österreich.

Offene Initiative zur aktiven Mitwirkung

„She goes AI“ versteht sich als offene Initiative und setzt auf aktive Mitwirkung. Weitere Netzwerke, Organisationen, Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie engagierte Einzelpersonen sind eingeladen, sich einzubringen und die Initiative mitzugestalten.

Weitere Informationen zur Initiative „She goes AI“ sowie Möglichkeiten zur Mitwirkung finden sich unter: https://digitalaustria.gv.at/shegoesai