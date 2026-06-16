ARBÖ: Sommer-Events bringen Staus rund um Wörthersee, Wachau und Salzkammergut

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird aus Sicht des ARBÖ-Informationsdienstes durch mehrere publikumsstarke Veranstaltungen geprägt. Besonders rund um den Wörthersee, in Klagenfurt, in der Wachau sowie im Salzkammergut müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit Verzögerungen, Parkplatzproblemen und örtlichen Sperren rechnen.

In Kärnten treffen mit dem Internationalen Sportwagenfestival in Velden und den United World Games in Klagenfurt gleich zwei Großveranstaltungen aufeinander. Auch in Niederösterreich und Oberösterreich ist durch die Sommersonnenwende in der Wachau und den 5 Seen Radmarathon in Mondsee mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Sportwagenfestival bringt starke Zufahrt nach Velden

Beim Internationalen Sportwagenfestival in Velden werden von 15.06. bis 21.06. zahlreiche Sportwagenfans, Schaulustige und Gäste am Wörthersee erwartet. Vor allem am Wochenende ist rund um Velden mit dichtem Verkehr zu rechnen. Verzögerungen sind insbesondere auf der Südautobahn (A2) bei den Anschlussstellen Velden-Ost und Velden-West sowie auf der Wörthersee Straße (B83) im Bereich Velden, Pörtschach und Krumpendorf möglich.

Auch im Ortszentrum von Velden wird die Parkplatzsuche schwierig werden. Der ARBÖ empfiehlt, möglichst früh anzureisen, ausgewiesene Parkflächen zu nutzen und Halte- sowie Parkverbote konsequent zu beachten. Bei schönem Wetter ist zusätzlich mit Ausflugsverkehr rund um den Wörthersee zu rechnen.

United World Games sorgen für Verkehr rund um Klagenfurt

Von 18.06. bis 21.06. finden in Klagenfurt die United World Games statt. Der Sportpark Klagenfurt ist einer der zentralen Veranstaltungsorte, weitere Bewerbe werden auch an anderen Sportstätten in Kärnten ausgetragen.

Staugefährdet sind außerdem die Südautobahn (A2), die Klagenfurter Schnellstraße (S37), die Völkermarkter Straße (B70) sowie innerstädtische Hauptachsen in Klagenfurt. Da für die United World Games ein eigenes Shuttle-System vorgesehen ist, empfiehlt der ARBÖ dieses Angebot sowie öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und die unmittelbaren Zufahrten zu den Sportstätten nach Möglichkeit zu meiden.

Sonnenwende in der Wachau bringt Staus in den Abendstunden

Am Samstag, 20.06., wird in der Wachau die Sommersonnenwende gefeiert. Entlang der Donau ist in den Abendstunden mit starkem Besucherandrang zu rechnen. Betroffen sind insbesondere die Donau Straße (B3) zwischen Krems, Dürnstein, Weißenkirchen und Spitz sowie die Aggsteiner Straße (B33) auf der südlichen Donauseite. Verzögerungen und erschwerte Durchfahrten sind laut Veranstaltungsinformationen besonders auf der Aggsteiner Straße (B33) zu erwarten.

Parkplätze werden in den Wachauer Gemeinden knapp sein. Der ARBÖ rät, nur gekennzeichnete Parkflächen zu verwenden und die Anweisungen von Behörden und Ordnerdiensten zu beachten. Es empfiehlt sich, wenn möglich, die öffentliche Anreise, es werden zusätzliche Zugpaare der Wachaubahn im Einsatz sein.

5 Seen Radmarathon fordert Geduld im Salzkammergut

Am Sonntag, 21.06., findet in Mondsee der 5 Seen Radmarathon statt. Das Ortszentrum von Mondsee wird rund um Start, Ziel und Siegerehrungen stark frequentiert sein. Die Strecke führt durch die Region Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee, Hallstättersee und Attersee; angeboten werden mehrere Distanzen bis zu 200 Kilometern.

Staugefährdet sind die Westautobahn (A1) bei der Anschlussstelle Mondsee, die Mondsee Straße (B154), die Wolfgangsee Straße (B158), die Attersee Straße (B151), die Seeleiten Straße (B152) sowie die Salzkammergut Straße (B145). Auf der Strecke gilt die Straßenverkehrsordnung, laut aktuellen Informationen sind keine großflächigen Streckensperren vorgesehen; das Zentrum von Mondsee bleibt für die Veranstaltung jedoch länger gesperrt.

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