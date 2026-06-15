Obernosterer: "Vision T" wichtiger Impuls für einen erfolgreichen rot-weiß-roten Tourismusstandort

Wien (OTS) -

“Mit der ‘Vision T’ hat Staatssekretärin Elisabeth Zehetner eine moderne und langfristige rot-weiß-rote Tourismusstrategie bis 2035 vorgelegt. Auf Basis eines breiten Beteiligungsprozesses und unter Einbindung von Expertinnen und Experten sowie den Bundesländern setzen wir so den Kurs für den weiteren Erfolg der Tourismusdestination Österreich”, betont ÖVP-Tourismussprecher Gabriel Obernosterer. Die “Vision T” zeigt klar auf, dass erfolgreicher Tourismus heute mehr bedeutet als Nächtigungszahlen allein: “Es geht um Wertschöpfung für unsere Betriebe, Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus und um den Erhalt unserer natürlichen und kulturellen sowie touristischen Ressourcen für die Zukunft.”

Obernosterer weiter: “Besonders positiv ist, dass die Strategie konkrete Handlungsfelder definiert – von der Wirtschaftskraft und Resilienz über Fachkräfte, Innovation und Digitalisierung bis hin zu Nachhaltigkeit und Mitgestaltung.” Damit wird der Tourismus als einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren unseres Landes entscheidend weiterentwickelt. „Staatssekretärin Zehetner hat mit dem Start der ‘Vision T’ einen wichtigen Impuls für den österreichischen Tourismusstandort gesetzt. Gehen wir nun gemeinsam an die Umsetzung und sorgen wir dafür, dass Österreich auch weiterhin zu den erfolgreichsten und nachhaltigsten Tourismusdestinationen Europas zählt. Denn das nutzt den Tourismusbetrieben und dem Wirtschaftsstandort insgesamt", sagt Obernosterer abschließend. (Schluss)