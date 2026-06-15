- 15.06.2026, 16:52:01
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AVISO: Pressekonferenz mit Bundeskanzler Stocker morgen um 14.00 Uhr
Morgen, Dienstag 16. Juni 2026, um 14.00 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker zu einer Pressekonferenz zum Thema „Nach dem Doppelbudget – die nächsten Schritte“ ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
14.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202724
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