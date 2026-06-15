AVISO: Pressekonferenz mit Bundeskanzler Stocker morgen um 14.00 Uhr

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag 16. Juni 2026, um 14.00 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker zu einer Pressekonferenz zum Thema „Nach dem Doppelbudget – die nächsten Schritte“ ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

14.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).