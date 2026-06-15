FPÖ – Schmiedlechner: „ÖVP-Minister Totschnig flüchtet vor den brennenden Fragen der heimischen Landwirte!“

Wien (OTS) -

Nachdem ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig ein geplantes Hofgespräch des österreichischen Bauernbunds abgesagt hat, übte der FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner heute scharfe Kritik am Verhalten des Ministers. Für den freiheitlichen Agrarsprecher sei diese Absage ein klares Zeichen dafür, dass die ÖVP den Kontakt zu den Menschen im Land endgültig verloren und Angst vor der eigenen Bevölkerung habe.

„Die Angst bei Totschnig muss mittlerweile riesig sein. Anstatt sich der harten Realität zu stellen, wählt er die feige Flucht. Er versteckt sich vor jenen hart arbeitenden Landwirten, deren Existenz er mit seiner EU-hörigen Politik auf dem Gewissen hat“, erklärte Schmiedlechner. Der Minister wisse genau, dass er sich bei solchen Terminen einem wahren Sturm der Entrüstung hätte stellen müssen.

Besonders die drohenden Gefahren durch internationale Abkommen und EU-Erweiterungspläne würden die Bauernschaft in Existenzängste stürzen. Schmiedlechner verwies dabei auf die fehlende Positionierung der Regierung: „Warum schweigt die ÖVP beharrlich zu den EU-Beitrittsgesprächen der Ukraine? Warum unternimmt diese angebliche Bauernpartei absolut nichts gegen diesen nächsten geplanten Todesstoß für unsere heimische Landwirtschaft, der nach dem verheerenden Mercosur-Pakt bereits in den Startlöchern scharrt? All diese Fragen hätte sich Totschnig anhören und beantworten müssen. Weil er aber keine Antworten hat, zieht er den Kopf ein.“

Für den freiheitlichen Landwirtschaftssprecher reihe sich dieses Verhalten nahtlos in das aktuelle Erscheinungsbild der Volkspartei ein. Die ÖVP habe sich von den Bürgern entfremdet und agiere nur noch aus einer Position der Schwäche heraus. „Das ist die neue Taktik der ÖVP: Man verkriecht und versteckt sich vor der Realität – ganz nach dem Motto: ‚Was ich nicht sehe, ist nicht da!‘. So wie sich ÖVP-Bundeskanzler Stocker nur noch vor ein handverlesenes Jubelpublikum traut, hat nun auch Totschnig nicht den Mut, den Landwirten offen in die Augen zu schauen. Diese Verlierer-Koalition, allen voran die ÖVP, fürchtet sich vor den Menschen in unserem Land. Die Landwirte brauchen einen Minister, der für sie da ist und sich nicht vor ihnen versteckt!“, so Schmiedlechner.