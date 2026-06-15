Doris Bures heißt die Familie Karl Renners im Parlament willkommen

Wien (PK) -

Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures empfing heute die Urenkelin Karl Renners, Margaret Louise Ashley-Hatch und ihre Familie im Parlament. "Es ist mir eine Freude und Ehre, die Familie des zweimaligen Republikgründers Karl Renner im österreichischen Parlament begrüßen zu dürfen", erklärte Doris Bures bei ihrer Führung auf den Spuren Karl Renners durch das Parlamentsgebäude. Margaret Louise Ashley-Hatch ist mit ihrer Familie aus den USA auf Österreich-Besuch und wollte unbedingt das österreichische Parlament besuchen. Mit der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures, die auch Präsidentin des Dr.-Karl-Renner-Instituts ist, pflegte sie einen angeregten politischen Austausch.

Margaret Louise Ashley-Hatch ist 79 Jahre alt, lebt in den USA in Salt Lake City und war dort in der psychosozialen Rehabilitation tätig. Mit ihrer Familiengruppe kamen unter anderem auch die Ururenkelinnen Karl Renners Evelyn Marie Skidmore und Christine Elaine Hatch nach Wien. "Mit eurem Besuch kommt ein Hauch großer österreichischer Geschichte, die mit dem Namen Karl Renner verbunden ist, in das österreichische Parlament", erklärte Doris Bures abschließend. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.

Rückfragen:

Harald Stockbauer



Büro der Dritten Präsidentin des Nationalrats Doris Bures



Pressesprecher

Mobil: +43 676 8900 2221



E-Mail: [email protected]