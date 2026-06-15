- 15.06.2026, 14:47:02
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Götze/Grüne: Regierung leistet sich Milliardengrab Lobau-Autobahn, aber kürzt bei ÖBB-Projekten
Schwarz-Rot-Pinke Betonpolitik ist zukunftsvergessen und lässt Pendler:innen mit Energiekrise allein
„Während sich die Bundesregierung gemeinsam mit dem Rot-Pinken Wien und dem Schwarz-Blauen Niederösterreich das Milliardengrab Lobau-Autobahn leistet, kürzt sie bei den ÖBB die Mittel und stoppt den Bau wichtiger Schienenprojekte“, kritisiert Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen nach dem Beitrag im heutigen Mittagsjournal und weiter: „Im Jahr 2026 die Arbeiten an einem fossilen Verkehrsprojekt, dessen Ursprünge in den 1970er Jahren liegen, zu beginnen, ist sprichwörtliche Verkehrspolitik von Vorgestern. Und vor allem: Diese Investition ist angesichts der Klimakrise schlicht zukunftsvergessen.“
Gerade in Zeiten einer Energiekrise finden die Grünen dieses Vorgehen inakzeptabel: „Uns ist klar, dass gespart werden muss. Dass die Bundesregierungen nach dem Misserfolg der Spritpreisbremse die Pendler:innen nicht mit besseren und günstigeren Öffis unterstützt, sondern sie bei der Teuerung im Regen stehen lässt, ist aber eine bewusste Entscheidung“, so Götze abschließend.
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