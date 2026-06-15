  • 15.06.2026, 14:23:02
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AVISO Pressegespräch - KI in der Psychotherapie: zwischen Innovation, Ethik und psychotherapeutischer Beziehung

KI in der Psychotherapie: Chancen nutzen, Grenzen erkennen - Expert:innen diskutieren über die Zukunft künstlicher Intelligenz in der psychischen Gesundheitsversorgung

Vorarlberg (OTS) - 

Datum: Freitag, 19. Juni 2026

Beginn: 11 Uhr

Ort: inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Gesundheitsbereich und macht auch vor der psychotherapeutischen Versorgung nicht halt. KI-gestützte Anwendungen versprechen neue Möglichkeiten für Diagnostik, Dokumentation, Qualitätssicherung und die Unterstützung therapeutischer Prozesse. Gleichzeitig stellen sich grundlegende Fragen: Welche Aufgaben können Maschinen übernehmen? Wo liegen fachliche, ethische und rechtliche Grenzen? Und welche Bedeutung kommt der menschlichen Beziehung in einer zunehmend digitalisierten Welt zu?

Diesen Fragen widmet sich die internationale Fachtagung „Künstliche Intelligenz in der Psychotherapie“, die am 20. Juni 2026 im vorarlberg museum in Bregenz stattfindet. Im Rahmen eines Pressegesprächs geben renommierte Expert:innen aus Psychotherapie, Psychiatrie und Forschung am Vortag Einblicke in aktuelle Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der psychischen Gesundheitsversorgung verbunden sind.

Pressekonferenz mit

  • Mag. Mag. Dr. Markus Böckle, MSc, ÖBVP-Präsidiumsmitglied, Leiter des Department Forschung im ÖBVP und Psychotherapeut

  • Mag. Michael Kögler, MSc, Vorsitzender des VLP, Psychotherapeut und Unternehmensberater

  • Prof. Dr. Ueli Kramer, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychotherapieforscher und klinischer Psychotherapeut an der Universität Lausanne, Schweiz

  • Prof. Dr. Katharina Kubera, MSc, geschäftsführende Oberärztin an der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universität Heidelberg und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung unter [email protected] gebeten.

Das Pressegespräch kann unter folgendem Link live mitverfolgt werden:
https://us02web.zoom.us/launch/jc/85486479106

Hinweis: Den öffentlichen Auftakt der Tagung bildet am 19. Juni 2026 der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs zum Thema „Zwischen Mensch und Algorithmus. Psychische Gesundheit in Zeiten von KI“. Die Veranstaltung stieß auf außerordentlich großes Interesse und ist bereits vollständig ausgebucht. Um dennoch einer breiteren Öffentlichkeit die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Vortrag live online übertragen: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EWOzei2uSeWUDSkKiBgn8g

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie
Fabienne Patek, MSc
Telefon: +43 676 306 59 41
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.psychotherapie.at

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