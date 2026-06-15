Aviso: Pressekonferenz „G´sund am Arbeitsplatz“

Wien (OTS) -

Arbeitsdruck, psychische Belastungen, Personalmangel: Wie Arbeit gestaltet wird, hat direkte Auswirkungen auf Gesundheit, Lebensqualität und die Frage, ob Menschen ihre Tätigkeit überhaupt gesund bis zur Pension ausüben können. Damit wird Gesundheitsförderung nicht nur zum entscheidenden Thema für Beschäftigte, sondern auch für Unternehmen und Gesellschaft.

Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstitut IFES im Auftrag der Gewerkschaft zeigt, welche Risikofaktoren den Arbeitsalltag der Österreicher:innen prägen, wie Betriebe darauf reagieren und welches Potential aktive Gesundheitsförderung für Unternehmen wie Arbeitnehmer:innen bietet. Die Gewerkschaft GPA richtet Forderungen an Arbeitgeber und Politik. Wir laden die Vertreter:innen der Medien herzlich zu dieser Pressekonferenz ein.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Barbara Teiber, MA: Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

Dr. med. Hans-Peter Hutter: Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health

Dr. Eva Zeglovits: Geschäftsführerin IFES – Institut für empirische Sozialforschung

Ort: Café Diglas im Schottenstift, Schottengasse 2, 1010 Wien

Zeit: Montag, 22. Juni, 09:00 Uhr