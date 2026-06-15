  • 15.06.2026, 12:57:02
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SPÖ Kumpan-Takacs: „Den Kindergärten fehlt kein Test, sondern das Personal“

Mehr Ressourcen, gezielte Sprachförderung und engagierte Eltern als Schlüssel – Bundesregierung investiert trotz Spardrucks in frühkindliche Bildung

Wien (OTS) - 

Im aktuellen Graz-Wahlkampf werden wieder einmal Sprach-Tests für alle Dreijährigen diskutiert. Für die SPÖ-Sprecherin für Elementarpädagogik, Silvia Kumpan-Takacs, greift die Debatte zu kurz. „Dreijährige sind Kleinkinder. Ein zentralisierter und punktueller Test mit einer fremden Person würde nur dazu führen, dass viele Kleinkinder den Test verweigern. So ein Kleinkind-Test hätte keine Aussagekraft und würde nur Druck und Bürokratie verursachen. Den Kindergärten fehlt kein Test, sondern das Personal“, so Kumpan-Takacs. ****

Die Elementarpädagogin weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass Dreijährige sehr unterschiedliche Entwicklungsstände haben. Elementarpädagog:innen seien qualifizierte Fachkräfte, die die Entwicklung der Kinder über einen längeren Zeitraum laufend beobachten, dokumentieren und ihre pädagogische Arbeit daran ausrichten würden. „Wird ein Förderbedarf erkannt, dann werden die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. Das funktioniert aber nur, wenn auch genügend qualifiziertes Personal vor Ort ist“, so Kumpan-Takacs.

Kumpan-Takacs unterstreicht: „Sprache ist ein wesentlicher Faktor für ein gutes Leben. Sprachenlernen funktioniert aber nicht durch Kleinkinder-Tests, sondern durch eine enge Zusammenarbeit von engagierten Eltern und Pädagog:innen. Daher investiert die Bundesregierung trotz Spardrucks in mehr Personal und gezielte Sprachförderung.“ Darüber hinaus müsse der Fokus stärker auf die ersten Lebensjahre gelegt werden. Sprache entwickle sich vor allem durch Beziehung, Interaktion und gemeinsame Erlebnisse. Eltern müssten daher noch stärker darüber informiert werden, wie wichtig persönliche Gespräche, gemeinsames Spielen und eine möglichst bildschirmfreie frühe Kindheit für die Sprachentwicklung seien. (Schluss) mf/ls

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