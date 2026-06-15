Erinnerung Pressekonferenz: „Pathologie unter Druck – welche Folgen drohen?“, morgen, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Die Pathologie ist ein Dreh- und Schlüsselfach in Hinblick auf die Diagnose: Der Alltag von Pathologinnen und Pathologen hat mit den Klischees aus dem Fernsehen nichts zu tun, das Pathologie und Gerichtsmedizin oft miteinander verwechselt. Statt Obduktion von Leichen stehen für Pathologinnen und Pathologen viel mehr Früherkennung, Vorsorgeuntersuchungen sowie Diagnostik und gezielte Therapie von Patientinnen und Patienten im Fokus. Doch massive Strukturprobleme gefährden aktuell die pathologische Versorgung, was auf Dauer große Probleme für das gesamte Gesundheitssystem mit sich bringen wird.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um einen Einblick in die derzeit dringlichsten Problemstellungen und Lösungsansätze zu geben.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.



Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Univ.-Prof.in Dr.in Eva Maria Compérat

Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie (ÖGPath), Professorin für Urologische Pathologie an der MedUni Wien

Pressekonferenz: „Pathologie unter Druck – welche Folgen drohen?“

Datum: 16.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 5. Stock - Büro des Präsidenten

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich