  • 15.06.2026, 12:29:03
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Hanger: Peinliche Vorstellung von Landbauer und Eisenhut richtet sich selbst

Es ist die FPÖ, die ständig Attacken gegen die Polizei reitet – FPÖ-Eisenhut spielt Verfechterin der Polizei, hat aber selbst Doppelbezug von über 230.000 Euro pro Jahr

Wien (OTS) - 

"Die heutige peinliche Vorstellung der FPÖ-Proponenten Landbauer und Eisenhut richtet sich von selbst. Denn es sind die Freiheitlichen, die ständig Attacken gegen unsere Polizistinnen und Polizisten reiten", stellt der niederösterreichische ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger klar. Und weiter: “Es ist die FPÖ, die etwa im U-Ausschuss Ermittler und Streifenpolizisten stundenlang mit sich wiederholenden Fragen quält und sekkiert. Sich jetzt als Verteidiger der Polizei zu inszenieren, schlägt dem sprichwörtlichen Fass den Boden aus.”

Geradezu zum Fremdschämen an der heutigen blauen Pressekonferenz ist dabei besonders der Auftritt der FP-Abgeordneten Eisenhut: "Sich als freigestellte Personalvertreterin und Nationalratsabgeordnete mit saftigem Doppelbezug – von über 230.000 Euro jährlich sowie selbst seit sechs Jahren teilweise und seit eineinhalb Jahren vollständig bei vollen Bezügen vom Polizeidienst freigestellt – als Verfechterin der Polizistinnen und Polizisten aufzuspielen, ist unglaubwürdig und abgehoben." Die Freiheitlichen wären gut beraten, weniger Sprechblasen zu produzieren und stattdessen aufzuhören, Frontalangriffe gegen unsere hervorragend arbeitende Polizei zu reiten. Denn, so Hanger abschließend: "Dass die FPÖ in Sachen Polizei und Reiten eine unglückliche Paarung ist, hat der erfolglose Ex-Innenminister Kickl ja bereits bei seinem kolossal gescheiterten 'Pony-Express'-Experiment gezeigt." (Schluss)

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