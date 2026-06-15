Gold beim Sustainability Award 2026 für Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten

Villach, 15. Juni 2026 (OTS) -

Masterstudiengang Architektur „Fit für die BAUwende“ als österreichisches Vorzeigeprojekt ausgezeichnet

Die Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten wurde beim österreichweiten Sustainability Award 2026 mit Gold in der Kategorie „Lernen“ ausgezeichnet. Prämiert wurde das Projekt „Masterstudium Architektur – Fit für die BAUwende“, das Studierende gezielt auf die nachhaltige Transformation des Bauwesens vorbereitet.

Die Auszeichnung wurde am 9. Juni 2026 im Rahmen der Vernetzungs- und Auszeichnungsveranstaltung zum Sustainability Award 2026 in Wien überreicht. Entgegengenommen wurde der Preis unter anderem von Geschäftsführer FH-Prof. Dr. Martin Waiguny, Studiengangsleiter Prof. Mag. arch. Wolfgang Grillitsch und Senior Researcher Mag. arch. Stefan Breuer.

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen konsequent in Forschung und Lehre zu verankern. Die BAUwende braucht hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen können. Genau darauf bereitet unser Masterstudium Architektur vor“, freut sich Geschäftsführer FH-Prof. Dr. Martin Waiguny.

Der ausgezeichnete Masterstudiengang verbindet gestalterische, technische und gesellschaftliche Perspektiven. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Projektarbeit, ressourcenschonendes Bauen, Baukultur, Materialkunde, Tragwerksplanung sowie zentrale Themen der BAUwende – darunter Bauen im Bestand, Kreislaufwirtschaft, Holzbau, materialgerechtes Planen und Beteiligungsprozesse mit Gemeinden.

„Die BAUwende ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Architektur trägt eine besondere Verantwortung für den Umgang mit Ressourcen, den Klimaschutz und die Lebensqualität der Menschen. Umso mehr freut uns diese Anerkennung für das Engagement unseres gesamten Teams und unserer Studierenden“, betont Studiengangsleiter Prof. Mag. arch. Wolfgang Grillitsch.

Der Sustainability Award würdigt österreichische Universitäten und Hochschulen, die sich auf innovative, kreative und wirkungsvolle Weise mit nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen. Aus insgesamt 133 Einreichungen österreichischer Hochschulen wurden die besten Projekte in den Kategorien Lernen, Forschen, Kooperieren und Verankern ausgezeichnet.

Für Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten unterstreicht der Goldpreis die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung und Hochschulentwicklung. Die Jury würdigte insbesondere den ganzheitlichen Bildungsansatz des Studiengangs und dessen Beitrag zur Ausbildung jener Fachkräfte, die den Wandel hin zu einer nachhaltigen Baukultur aktiv mitgestalten.