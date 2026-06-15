ÖWA 5/2026: Heute.at -Einzelangebot ist Österreichs Online-Nr.1

Wien (OTS) -

Der Erfolgslauf von Heute.at hält weiter an: Die am Montag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigt Heute.at bereits 3.589.307 Userinnen und User im Mai 2026. Damit ist Heute.at – wie auch schon im April – in der für die Werbewirtschaft wichtigen Kategorie Einzelangebot Reichweiten-Sieger unter allen privatwirtschaftlich geführten Medienhäusern.

Vermarktungschefin Beate Österreicher kann Werbetreibenden nun bereits eine neue Reichweite von 49,5 Prozent der heimischen Internetnutzer über 14 Jahren anbieten. Binnen eines Monats hat das Dachangebot von „Heute“ nochmals über 84.000 neue Userinnen und User dazugewonnen.

Ins Auge sticht auch die intensive Nutzung des „Heute“-Digitalangebotes. Jeder, der über 29 Millionen Visits dauerte im Schnitt 4:24 Minuten. Unerreicht in den ÖWA-Top-5: 93,7 Prozent aller Seitenaufrufe („Page Impressions“) erfolgen von Userinnen und Usern aus Österreich. Mit 50,5 Prozent sind Frauen in der Leserschaft von Heute.at in der Mehrheit.

Online-Sales-Leiterin Beate Österreicher: „Unsere große Nutzerorientrierung macht sich bezahlt. Heute.at zu buchen, bedeutet Reichweite zu buchen. Wir gehen als privater Online-Marktführer in das zweite Werbehalbjahr. Ich freue mich, dass wir mittlerweile knapp jeden zweiten Internetnutzer im Land erreichen und unseren Partnern innovative Sonderwerbeformen anbieten können.“

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „Triumphe, Träume, Tragödien – wir erzählen Österreich. Geraderaus und auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, dass unser redaktioneller Kurs anhaltend eine so große Leserschaft überzeugt. Auch die Fußball-WM – als absolutes rot-weiß-rotes Highlight dieses Sommers – spielt auf Heute.at. Unsere Userinnen und User erwartet rund um die Uhr aktuellste Berichterstattung – mit jedem der 104 Matches als Liveticker.“

Im großen WM-Channel auf heute.at/wm-2026 gibt es alle Tabellen und Tore in Echtzeit und ein Tippspiel, bei dem tolle Preise warten. Gleich App downloaden!

Quelle: ÖWA Mai 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre