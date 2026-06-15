ABZ*AUSTRIA zur österreichischen Logistikstandortstrategie

Wien (OTS) -

ABZ*AUSTRIA sieht die Österreichische Logistikstandortstrategie des Bundesministeriums Innovation, Mobilität und Infrastruktur als wichtigen Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Entscheidend ist nun die Umsetzung: Frauen müssen in der Logistik gezielt angesprochen, qualifiziert und in technische, digitale und operative Berufsfelder gebracht werden. ABZ*AUSTRIA plädiert dafür, Frauen den Zugang zu Zukunftsbranchen zu öffnen – vom Einstieg über Weiterbildung bis zum beruflichen Aufstieg.

ABZ*AUSTRIA: Frauen als Schlüssel gegen den Fachkräftemangel

Im Rahmen des Strategieprozesses hat sich ABZ*AUSTRIA aktiv zu den Themen Diversität, Bildung und Karriere im Logistikbereich eingebracht. Ziel war es, Fachkräftesicherung stärker mit Gleichstellung, Qualifizierung und der Erschließung neuer Zielgruppen zu verbinden.

In logistiknahen Bereichen sind in Österreich mehr als 400.000 Personen beschäftigt. Der Frauenanteil in der österreichischen Logistik- und Transportbranche liegt aktuell jedoch nur bei rund 35 Prozent. Im Lehrberuf Betriebslogistik beträgt er rund 29 Prozent, in vielen Logistik- und Transportberufen liegt er deutlich darunter.

„Die Logistik von morgen braucht vielfältige Teams. Unternehmen, die Frauen gezielt ansprechen, attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und Karrierewege sichtbar machen, erschließen ein enormes Potenzial an Fachkräften und Know-how“, betont Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA.

Weibliche Vorbilder, Mentoringprogramme und die Förderung von Qualifizierung, raschem beruflichen Wiedereinstieg, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie große Chancen sind wesentlich, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Erfahrungen aus zahlreichen Projekten zeigen, dass Frauen verstärkt Interesse an technischen, digitalen und zukunftsorientierten Berufsfeldern haben, wenn Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven stimmen.

„Frauen bringen Kompetenzen mit, die für die Herausforderungen der Zukunft unverzichtbar sind. Jetzt gilt es, diese Maßnahmen mit konkreten Projekten und Angeboten zu hinterlegen und in die Umsetzung zu bringen“, führt Manuela Vollmann weiter aus.

Frauenförderung stärkt den Wirtschaftsstandort

Aus Sicht von ABZ*AUSTRIA dürfen Fachkräftesicherung und Gleichstellung nicht getrennt betrachtet werden. Die stärkere Einbindung von Frauen in Zukunftsbranchen wie der Logistik leistet einen direkten Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Resilienz des Wirtschaftsstandorts Österreich.

„Jede Förderung von Frauen ist auch eine Förderung der Wirtschaft. Angesichts des Fachkräftemangels können wir es uns schlicht nicht leisten, auf das Potenzial von Frauen zu verzichten. Wer Frauen gezielt fördert, investiert gleichzeitig in Wachstum, Innovation und die Zukunftsfähigkeit des Standorts Österreich“, so Vollmann.

Als Expertin für Gleichstellung, Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration steht ABZ*AUSTRIA bereit, die Umsetzung der Strategie gemeinsam mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Akteur aktiv mitzugestalten.

Über ABZ*AUSTRIA

ABZ*AUSTRIA ist seit mehr als 30 Jahren Kompetenzpartnerin für Gleichstellung, Chancengerechtigkeit und die berufliche Entwicklung von Frauen. Mit Beratungs-, Qualifizierungs- und Unternehmensangeboten unterstützt ABZ*AUSTRIA Frauen und Unternehmen dabei, Zukunftsperspektiven am Arbeitsmarkt zu schaffen.