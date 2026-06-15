FPÖ – Mölzer: „Kulturpolitik per Online-Umfrage – SPÖ-Minister Babler lässt Österreichs Kunstmusik im Stich!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer übte heute Kritik an der jüngsten Anfragebeantwortung durch SPÖ-Kulturminister Babler. Hintergrund war eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Kultursprechers zur unzureichenden Einbindung der Kunstmusik in die sogenannte „Musikstrategie 2026“. Die gelieferten Antworten Bablers seien laut Mölzer ein inhaltlicher Offenbarungseid und würden aus reinen Stehsätzen bestehen, die jede konkrete kulturpolitische Vision vermissen ließen.

„Was uns der SPÖ-Minister hier als strategisches Meisterwerk verkaufen will, ist in Wahrheit ein völlig nichtssagendes Phrasenkonzert. „Wenn sich Babler hinter Begriffen wie einem ‚komplexen Ökosystem‘ und ‚ganzheitlichen Ansätzen‘ versteckt, lässt er jegliches Konzept für eine ernsthafte Kulturpolitik vermissen. Diese Antwort ist eine herbe Enttäuschung für alle heimischen Kunstmusikschaffenden und wird dem Anspruch Österreichs als Kulturnation in keiner Weise gerecht“, so Mölzer.

In der Beantwortung verwies Babler lediglich auf eine allgemeine Online-Umfrage sowie auf nicht näher definierte Fachgespräche. Die Einrichtung eines unabhängigen Expertengremiums, das sich spezifisch der Kunstmusik widmet, wurde vonseiten des Ressortchefs explizit abgelehnt. Stattdessen setze man auf eine angebliche Verschränkung unterschiedlicher Perspektiven, ohne jedoch konkrete Maßnahmen, belastbare Daten oder personelle Besetzungen zu nennen.

Für den freiheitlichen Kultursprecher sei dieses Vorgehen bezeichnend für den Zustand der schwarz-rot-pinken Regierung: „Anstatt unsere weltberühmte Hochkultur und geistige Wertschöpfung gezielt zu fördern, fehlt es hier an jeglicher Schwerpunktsetzung. Eine einfache Online-Umfrage als Fundament für eine nationale Musikstrategie heranzuziehen, wird der Sache absolut nicht gerecht. Das ist keine Strategie, das ist eine bedenkliche Vernachlässigung unseres kulturellen Erbes durch diese Verliererkoalition!“

Abschließend forderte Mölzer ein klares Bekenntnis zur österreichischen Kunstmusik und ein Ende der intransparenten Politik im Kulturministerium. „Wir Freiheitliche werden sicher nicht tatenlos zusehen, wie unsere kulturelle Identität von diesen Systemparteien abgewickelt wird. Es braucht endlich echte Experten an den Hebeln und keine realitätsverweigernden Träumer, die unsere Hochkultur mit bürokratischen Worthülsen abspeisen wollen“, erklärte Mölzer.