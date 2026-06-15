  • 15.06.2026, 11:22:32
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AVISO: NEOS-PK: Jetzt den ORF von Grund auf reformieren. Morgen, 16.06., 10 Uhr

mit NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter

Wien (OTS) - 

Nach der Wahl ist klar: Beim ORF darf es kein „Weiter-wie-bisher“ geben. Das größte Medienhaus des Landes braucht nach monatelangen Negativ-Schlagzeilen nun echte Reformen, mehr Unabhängigkeit und klare Strukturen, die parteipolitischen Zugriff beenden. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter zeigen, welche Reformen der ORF jetzt dringend braucht.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.

AVISO: NEOS-PK: Jetzt den ORF von Grund auf reformieren.

Datum: 16.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

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[Dienstag, 16.06.2026, 10:00]

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